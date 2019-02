Andrea Dal Corso/ Video è la scelta di Teresa? Se sì dirà.. (Speciale Uomini e Donne)

Ci siamo: il fatidico giorno della scelta di Teresa Langella è ormai arrivato. Stasera, su Canale 5, va in onda lo speciale di Uomini e Donne che svelerà chi tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi è la scelta della tronista campana. Partiamo subito con le anticipazioni degli ultimissimi giorni, che svelerebbero come la scelta di Teresa sia ricaduta proprio su Andrea. Un’indiscrezione che non trova conferma, visto che la stessa Raffaella Mennoia ha voluto smentire, attraverso delle stories su Instagram, le news che circolano sulla su Andrea, Teresa e il presunto no che la tronista avrebbe ricevuto. D’altronde Andrea ha sottolineato in più occasioni la serietà dei suoi sentimenti per la Langella. Proprio in una recente intervista al Magazine di Uomini e Donne, Andrea Dal Corso ha ammesso: “C’è voluto tanto tempo e molte volte mi sono sentito messo all’angolo, sotto continuo giudizio alla ricerca di garanzie e sicurezze. Purtroppo o per fortuna credo nell’amore, credo nel fatto che le differenze che vede Teresa tra di noi si possano superare, e so che lei ricerca non solo una relazione, ma anche una fusione tra anime che duri nel tempo.”

ANDREA DAL CORSO E LE SPERANZE SULLA SCELTA

Il loro percorso a Uomini e Donne è stato ricco di alti e ancor di più di bassi. Tante le liti e i momenti no per la coppia che continueranno però anche nella villa, dove Teresa, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi trascorreranno dei giorni prima della scelta. Nonostante questo, Andrea ha ammesso, nel corso della sua ultima intervista, di avere delle speranze chiare sulla scelta. “Non mi sento un cavallo perdente, ma neanche uno su cui scommettere. – ha ammesso il corteggiatore – Se dovessi rispondere con il cuore, mi sentirei di dire che quello che lei cerca la spinge più verso di me, però qualcosa mi dice che non basta. In fondo Teresa non ha mai preso le mie difese, mentre quelle di Antonio sì.” Così ha concluso: “Questa situazione inizia a pesarmi: sento di avere metà di ciò che vorrei. Mi piacerebbe che la donna che sto corteggiando mi vedesse come il massimo a cui può aspirare e questa cosa mi sta logorando. Per fortuna manca poco.”





