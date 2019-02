ANGELO BAIGUINI/ Video, il ritorno in tv nei panni di giurato (Sanremo Young 2019)

Il conduttore televisivo e radiofonico Angelo Baiguini tornerà ancora una volta a vestire i panni di membro dell’Academy di Sanremo Young 2019. Dopo l’esperienza del 2018, Baiguini ha deciso di comparire di nuovo su Rai Uno in qualità di membro della giuria, che avrà il compito di esprimere una valutazione sui giovanissimi concorrenti in gara. La prima puntata, che andrà in onda venerdì 15 febbraio 2019 su Rai Uno, sempre sotto la direzione della padrona di casa Antonella Clerici, vedrà tante novità. Una fra tutte è la presenza di John Travolta come co-conduttore. Ma anche nell’Academy soffiano venti nuovi; oltre ai “veterani” Baby K, Rocco Hunt e Angelo Baiguini stesso, saranno chiamati ad esprimere un giudizio sui ragazzi anche Enrico Ruggeri, Rita Pavone, Belén Rodriguez, Noemi, Shel Shapiro, Maurizio Vandelli, Giovanni Vernia, reduce da un grande successo in qualità di concorrente a Tale e Quale Show, Gigi D’Alessio e Amanda Lear. Angelo e i suoi colleghi avranno il compito di stilare, insieme all’orchestra e ai concorrenti stessi, una classifica di gradimento, che metterà gli ultimi quattro a rischio eliminazione.

Angelo Baiguini, da RTL 102.5 a Sanremo Young 2019

Conduttore di RTL 102.5 dal 2000 e direttore artistico della stessa emittente radiofonica, Angelo Baiguini è apparso su Rai Uno già nel 2018, quando Antonella Clerici lo ha voluto come membro dell’Academy della prima edizione di Sanremo Young. L’esperienza è piaciuta così tanto ad Angelo, che quest’anno ha deciso di vestire di nuovo i panni di giurato. Così, dopo una settimana trascorsa al fianco di Valeria Benatti al timone di W l’Italia, Baiguini metterà da parte il “costume” da conduttore radiofonico per trasformarsi, ancora una volta, in giurato. Del suo lavoro come speaker parla con grande convinzione e ammirazione, definendolo un’attività impegnativa e seria, ma al tempo stesso anche magica e divertente. La musica è sempre stata una sua grande passione, tant’è che in passato ha condotto con grande professionalità diversi programmi di intrattenimento e musicali, sia in radio che sul piccolo schermo, oltre che eventi musicali di grande portata, come il Capodanno in piazza con Gigi D’Alessio, che gli si affiancherà ancora una volta in occasione di Sanremo Young 2019.

Mia, l’unica notizia sulla sua vita privata

Della vita privata di Angelo Baiguini si sa pochissimo, nonostante il conduttore radiofonico sia possessore di due profili social, Twitter e Instagram. Gli scatti condivisi in rete, pochissimi, sono per lo più attinenti alla sua vita professionale e lasciano lontano dai riflettori il lato più intimo e privato, che per Angelo deve sempre rimanere tale. La sua discrezione è tale che non si sa neppure se sia sposato o meno, se abbia dei figli o, più semplicemente, se abbia una relazione stabile con qualcuno. Si conosce qualcosa in più sulle sue passioni, oltre alla musica. Sappiamo, infatti, che adora passare le sue vacanze al mare, in tranquillità, e che ama tantissimo gli animali, soprattutto il suo gatto, di nome Mia, a cui è affezionatissimo. In un’intervista rilasciata a Radiospeaker.it il conduttore di RTL 102.5 ha confessato di essere uno degli invitati più richiesti e ricercati ai matrimoni dei colleghi. Il motivo? Perché alla fine, in qualche modo, finisce sempre per occupare un posto al mixer.





