Anna Tatangelo a Verissimo/ “Gigi D’Alessio? Mi ha capita e adesso sono serena!”

Anna Tatangelo domani pomeriggio, sarà nuovamente ospite di Silvia Toffanin del salotto di Verissimo, in onda su Canale 5. Per la cantante questi giorni sono stati momenti di grande fermento, anche per merito dell’ultimo Festival di Sanremo 2019 che l’ha vista sul palcoscenico tra i protagonisti in gara. “È stato costruttivo stare da sola, sicuramente non semplice all’inizio, ma lo consiglio a tutti”, confessa la cantante parlando della crisi con il compagno Gigi D’Alessio. Dopo mesi di tormenti quindi, Lady Tata decide di rompere il silenzio direttamente in televisione. Ai microfoni del talk show aggiunge: “Io sono uscita da casa di papà per entrare direttamente in quella di Gigi, ho saltato la fase vado a viver da sola o con le mie amiche. Ora mi sono trovata a vivere da sola con mio figlio. Per lui – prosegue – mi sono dovuta mostrare forte, sempre di buon umore e mi sono tenuta la tristezza per la sera, sul cuscino”.

Anna Tatangelo ospite a Verissimo

La crisi che aveva investito Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è stata molto profonda. Per fortuna, dopo enormi sofferenze pare che finalmente sia acqua passata e solo un ricordo (doloroso) da potere finalmente archiviare. “Gigi è una persona intelligente e mi ha capita. Abbiamo superato anche questo. Adesso – aggiunge Anna – sono serena. Ora bisogna dedicarsi di più, perché dopo 14 anni è facile darsi per scontati e le buone intenzioni ci sono”. Di seguito, la Tatangelo ha confidato che il cantante napoletano ha recentemente compiuto nei suoi confronti, un gesto estremamente romantico. Per festeggiare San Valentino lo scorso 14 febbraio, le ha lasciato una rosa rossa sul letto in segno del suo immenso amore. Tra le protagoniste femminili dell’ultima edizione di Sanremo 2019, Lady Tata con la sua particolare voce ha emozionato tutto il pubblico. A tal proposito, ha confidato le sue emozioni recenti: “Finalmente in questo Sanremo si è parlato di me come artista e non per altro”, ha concluso. Per vedere l’intervista per intero, vi suggeriamo di guarda la nuova puntata di Verissimo in onda domani, subito dopo la nuova puntata di Amici 18 con Maria De Filippi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA