Antonella Clerici/ Video, dedica d’amore “Tu sei la migliore” (Sanremo Young 2019)

Antonella Clerici inizierà questa sera la sua avventura con Sanremo Young 2019, la chermesse musicale riservata ai giovani cantanti italiani. Ieri si sono tenute le ultime prove prima del grande evento, e mentre la Clerici era sul palco dell’Ariston in vista della serata inaugurale, ha ricevuto una splendida sorpresa: un mazzo di rose gialle. Il video è stato mandato in onda poco fa dal programma Storie Italiane di Rai Uno, e mostra la bionda presentatrice in estasi mentre riceve un mazzo di rose: 100 bianche e una gialla. Ad accompagnare il presente, un messaggio scritto dal fidanzato, Vittorio Garrone: «Amore mio sentirti sempre vicino dentro e attorno a te, un cuore che batte insieme a te, uno sguardo nella stessa direzione, passione amore e condivisione. Tu la star di tutti, tu la mia straordinaria passione e la mia incredibile fortuna di vivere con te la luce del palcoscenico e l’intimità delle cose semplice e segrete. Il mio sguardo su di te, la mie energia dal cuore per te, sei speciale e per me straordinariamente unica: con tutto il mio amore nella giornata dell’amore. Domani sarai come sempre la migliore». Il fidanzato della Clerici non poteva essere con lei a San Valentino ed ha quindi voluto farle una sorpresa. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

ANTONELLA CLERICI PRONTA PER SANREMO YOUNG 2019

Il Sanremo dei grandi si è appena concluso (non senza polemiche roventi) ma per chi ama la musica lo spettacolo non è affatto finito, anzi. La brava Antonella Clerici è pronta per condurre Sanremo Young, una competizione canora dedicata ai giovani, che si sfideranno a suon di successo del passato. Un modo, insomma, per poter guardare avanti e indietro nello stesso tempo, al passato e al futuro, non dimenticando il presente. In tutto questo frangente, comunque, la vita di Antonella Clerici è cambiata radicalmente. Ecco cosa ha detto la presentatrice a Tv, Sorrisi e Canzoni: “Ho seguito il Festival di Sanremo e mi è piaciuto molto, ma l’ho fatto dalla mia casa nel bosco, davanti al caminetto. Da quando vivo qui la mia vita è cambiata notevolmente, adesso dedico molto più tempo a me stessa. Prima lavoravo sempre, 24 ore su 24 e non avevo il tempo di vedere le cose con la giusta distanza e la giusta prospettiva. Sto molto meglio.”

ANTONELLA CLERICI, “DISPIACE AVER PERSO IL CONTATTO CON IL PUBBLICO”

Per Antonella Clerici condurre Sanremo Young sarà un ritorno alla vita, almeno televisivamente parlando. Gli esperti di tv parlano già di un successo scontato del programma visti gli ospiti che ci saranno. Un nome su tutti farà sicuramente piacere agli italiani: quel John Travolta che esplose con Grease e che rinacque con quel capolavoro di Pulp Fiction targato Tarantino. La presentatrice, come detto, ha deciso di staccare la spina da tutto e di andare a vivere in una casetta nel bosco in Piemonte, lontano dalle luci della ribalta e dal successo. Continua la Clerici: “Mi dispiace tanto di aver perso il contatto giornaliero col pubblico ma non potevo andare avanti così, era troppo. Adesso la mia mente è libera, ossigenata diciamo. Ora che vivo nel bosco mi vengono tante idee per programmi futuri, mi sento davvero una visionaria adesso, cosa che non ero assolutamente prima. Avere a disposizione più tempo mi aiuta tanto, prima ero assorbita totalmente da un programma come ‘La Prova del cuoco’ e non potevo dedicarmi ad altre cose. Sono felice.”

“TANTE IDEE”

Sanremo Young sarà certamente un successo, vista la presenza di John Travolta e del fresco vincitore di Sanremo, Mahmood. Antonella Clerici sembra divertirsi tantissimo: “Sanremo Young mi ha coinvolto fin da subito, mi piace. Mi sono divertita sin dalle audizioni, ci sono tanti ragazzi bravi che si sfidano e sono pronti a dare il meglio di loro stessi. Partiremo con 20, poi diventeranno 10 man mano che si andrà avanti. Chi vincerà potrà giocarsela a Sanremo Giovani, un traguardo importante.” Continua Antonella Clerici: “In ogni caso le mie idee non si fermano a Sanremo Young, vado avanti. Ad esempio mi piacerebbe tantissimo fare un Sanremo Kids, con i bambini come protagonisti. Ricalcherebbe un po’ la falsariga di ‘Ti lascio una canzone’ (che condusse lei stessa), ma avrebbe nei fatti una formula diversa. Spero si possa fare un giorno, sicuramente lo proporrò con piacere. Ve l’ho detto, adesso che vivo nel bosco sono una vera visionaria.”





