Antonio Moriconi/ Video, “amo Teresa Langella” (Speciale Uomini e Donne La Scelta)

Antonio Moriconi non nasconde la sua preoccupazione prima della scelta di Teresa Langella che, nella prima puntata di Uomini e Donne Speciale, dovrà rivelare il nome del corteggiatore con cui intende cominciare una storia d’amore lontano dalla telecamere. Profondamente diverso da Andrea Dal Corso, Antonio è riuscito a conquistare una piccola parte del cuore della tronista napoletana con la sua semplicità. Nessuna frase plateale, ma piccoli gesti e reazioni istintive che hanno fatto capire a Teresa il suo interessa. Oltre a godere dell’appoggio di Tina Cipollari e Gianni Sperti, Antonio Moriconi è anche il preferito del pubblico. Contrariamente all’ex tentatore di Temptation Island, arrivato in trasmissione inizialmente per corteggiare l’altra tronista, Mara Fasone, Antonio non ha mai avuto dubbi sul suo interessa per Teresa. Basterà questo per convincere la tronista a sceglierlo?

LA SORPRESA DI ANTONIO MORICONI A TERESA LANGELLA

Antonio Moriconi sorprende Teresa Langella con una fantastica sorpresa. Prima della scelta, la tronista ha trascorso alcuni giorni nel castello di Tor Crescenza per allontanare gli ultimi dubbi. Nella splendida location, Antonio, oltre ad aver regalato a Teresa la serenata cantante dal suo artista preferito, Gigi Finizio, ha deciso di farle uno splendido regalo. Mentre Teresa è nel giardino del castello, sotto la pioggia, Antonio si affaccia da una finestra e, con le immagini del loro percorso trasmesse sulle pareti del castello, si lascia andare a poche dichiarazioni. “Non esiste solo il bianco e il nero. Con la mia ragazza, quando so che mi posso fidare al cento per cento, divento molto affettuoso”, dice il corteggiatore. Una sorpresa che non lascia indifferente Teresa, felice delle sue attenzioni. Cliccate qui per vedere il video.

“CREDO DI ESSERMI INNAMORATO DI LEI”

Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, prima della scelta di Teresa Langella, Antonio Moriconi ha rilasciato alcune dichiarazioni svelando i propri sentimenti e ammettendo di provare qualcosa di forte e importante per la tronista napoletana. “Sento delle emozioni forti. Credo di essermi innamorato di lei. Ma a volte il sentimento non basta e io sono stanco. Forse questa storia con Teresa non prevedeva il lieto fine“, ha detto il corteggiatore che ha poi aggiunto – “mi sono dimostrato sempre coerente e trasparente. Ho detto quello che pensavo e fatto quello che sentivo”. Antonio, dunque, non si pente di tutto quello che ha fatto durante il corteggiamento. Il momento della verità, però, è arrivato: sarà lui la scelta di Teresa Langella?



© RIPRODUZIONE RISERVATA