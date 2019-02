BABY K / Video, “Mi piacerebbe condurre un programma musicale” (Sanremo Young 2019)

Baby K torna in tv, venerdì 15 febbraio 2019, su Rai Uno, ancora una volta nei panni di membro dell’Academy di Sanremo Young 2019. A distanza di quasi una settimana dalla nomina del vincitore di Sanremo 2019, si lascia spazio sul palcoscenico ai giovanissimi, che saranno accolti dalla padrona di casa Antonella Clerici, affiancata da John Travolta nei panni di un vero e proprio co-conduttore, una delle grandi novità di quest’anno. Non è nuova al pubblico, invece, la presenza dell’Academy, già l’anno scorso formata da alcuni volti noti della musica italiana. Baby K è, insieme a Rocco Hunt, una delle riconferme della seconda stagione di Sanremo Young e sarà affiancata da Rita Pavone, Amanda Lear, Enrico Ruggeri, Giovanni Vernia, Gigi D’Alessio, Belén Rodriguez, Noemi, Shel Shapiro e Maurizio Vandelli. Baby K e i suoi colleghi avranno l’arduo compito di dare un voto alle esibizioni dei giovani cantanti in gara. Le valutazioni concorreranno, insieme a quelle dell’orchestra e dei concorrenti stessi, a stilare una classifica e a individuare i quattro peggiori, che saranno a rischio eliminazione.

Baby K racconta se stessa e i suoi sogni

Baby K è una delle cantanti italiane più amate del momento. Il suo curriculum vanta 9 dischi di platino, oltre 220 milioni di visualizzazioni su YouTube e 11 settimane consecutive alla prima posizione della classifica. Lo scorso 2 febbraio è stata intervistata da Marco Masciopinto per Il Giornale di Puglia, raccontando se stessa e il suo disco, oltre che svelando qualche piccolo sogno nel cassetto. Baby K, all’anagrafe Claudia Judith Nahum, è sempre stata appassionata di musica sin da quando era bambina. Parla della sua partecipazione a Sanremo Young nelle vesti di membro dell’Academy come “un’esperienza fantastica che rifarei” e confida che non le dispiacerebbe, un giorno, condurre un programma musicale tutto suo. Nel tempo libero le piace seguire documentari musicali, guardare film, mangiare tanto, viaggiare e conoscere nuove culture. È felicemente fidanzata ed è felice di vivere la propria vita privata lontano dai riflettori e dalle critiche, che ormai per lei sono “il pane quotidiano”.

Una vita privata che è veramente privata

Dell’amore che fa battere il cuore a Baby K si sa pochissimo. Le uniche notizie certe che si conoscono riguardano una storia che, nel 2006, la legava al collega Amir, ma che poi è finita. Abbandonata la ricerca dell’amore nel mondo della musica, pare che sia stata fidanzata con un misterioso ragazzo, di cui non si conosce il nome, con il quale avrebbe intrapreso la strada di una relazione seria, salvo poi decidere di chiudere la frequentazione e tornare single. Da allora la cantante, che ha sempre voluto mantenere quanto più possibile intima, privata e personale la sua vita amorosa, non ha diffuso più alcuna notizia su eventuali flirt, compagni o fidanzati. Oggi si sa soltanto che Baby K ha trovato l’amore in un ragazzo, ancora una volta lasciato senza volto e senza nome. Proprio di lui, a Fanpage, la bella Claudia ha detto “È un ragazzo per bene, normale. Non fa né l’attore, né il cantante. È un bravo ragazzo”, ribadendo la sua volontà a rendere “normale” anche la sua storia d’amore.





