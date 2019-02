Benvenuto Presidente!/ Video, su Rai 3 il film con Claudio Bisio (15 febbraio 2019)

Benvenuto Presidente! animerà la prima serata di Rai 3 stasera 15 febbraio 2019. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2013 dalla casa cinematografica della Indigo film in collaborazione con Rai Cinema, Technicolor Sa ed altre aziende del settore la cui distribuzione è stata gestita dalla 01 Distribution. La regia è stata firmata da Riccardo Milani con soggetto scritto da Fabio bonifacci in collaborazione con Nicola Giuliano mentre per l’adattamento della sceneggiatura c’è stata la collaborazione tra lo stesso bonifacci e Luca miniero. Il montaggio delle varie scene di questa pellicola è stato realizzato da Giogiò Franchini, La scenografia è stata firmata dalla celebre regista Paola Comencini mentre nel cast figurano diversi attori e volti noti del mondo dello spettacolo italiano come nel caso di Claudio Bisio Kasia Smutniak Remo Girone Giuseppe Fiorello Massimo Popolizio Cesare Bocci e Omero Antonutti.

Benvenuto Presidente!: la trama del film

Passiamo alla trama di Benvenuto Presidente! Il Parlamento italiano si trova a dover decidere il nuovo presidente della Repubblica e siccome, come spesso accade in questo genere di situazioni, manca ancora il nome in grado di mettere d’accordo le varie forze politiche tutti i partiti decidono scherzosamente di scrivere il nome di Giuseppe Garibaldi naturalmente facendo riferimento a L’eroe dei due Mondi che praticamente è stato colui che ha portato all’Unione del nostro paese. Questa sarà una terribile leggerezza che i componenti del parlamento pagheranno in quanto su tutto il territorio italiano esiste un cittadino di nome Giuseppe Garibaldi di oltre 50 anni per cui, così come prevede la normativa, eleggibile al ruolo di Presidente della Repubblica. Nonostante l’errore la Costituzione impone l’elezione di questo Giuseppe Garibaldi ossia un bibliotecaio che vive in un piccolo paesino di montagna nel nord dell’Italia il quale suo malgrado si vede catapultato in una storia molto più grande di lui. Dopo l’iniziale scoramento i vari leader dei partiti politici si tranquillizzano certi di poter manipolare tutte le azioni del neoeletto presidente. In realtà non sarà così in quanto il nuovo presidente della Repubblica seppur difetti per quanto concerne le buone maniere ed il rispetto di quelli che sono i protocolli istituzionali si dimostra un ottimo capo dello Stato dando la giusta attenzione alla popolazione e per la prima volta impone il rispetto i cittadini più disagiati. Il suo consenso tra il popolo inizia a salire in maniera cospicua il che mette in allarme i partiti politici i quali si vedono costretti a cercare una via d’uscita per costringere il povero Giuseppe Garibaldi a rassegnare le dimissioni. Sarà per l’Italia una esperienza straordinaria che riporterà i cittadini ad avere fiducia nelle istituzioni grazie alle innumerevoli azione benefiche portate avanti dal neo presidente che peraltro riuscirà a conquistare anche il proprio staff inizialmente scoraggiato per il suo modo di fare poco consono.

