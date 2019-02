Bruno Barbieri furioso a Masterchef Italia 2019/ “Non ridere che mi inca*zo!”

Bruno Barbieri ha perso le staffe a Masterchef Italia 2019. Ai tempi d’oro del cooking show era Carlo Cracco a fare spettacolo affrontando a muso duro gli aspiranti chef e i concorrenti del programma ma ieri sera è stato proprio il dolce e “piccolo” Barbieri che ha preso di mira uno dei ragazzi presenti in questa edizione e tutto perché reo di non aver cucinato al meglio e di non ascoltare le sue parole, anzi permettersi di ridere mentre lui gli sta parlando. Ma cosa è successo di preciso? Il momento ad alta tensione è andato in scena quando il giudice si è avvicinato per assaggiare il piatto preparato da Alessandro che non solo non ha trovato buono ma non ci ha visto dentro nemmeno un’idea o uno spunto. In particolare, ha subito chiesto: “Dove pensi di andare con questo piatto?”.

BRUNO BARBIERI VS ALESSANDRO

L’attacco non è finito qua perché Bruno Barbieri ha poi continuato la sua ramanzina ricordando all’aspirante chef tutti gli obiettivi che si era prefissato prima di entrare e quindi con la voglia di fare bene e cambiare vita ma a quanto pare non è ancora riuscito nel suo intento: “Quando vuoi iniziare a emanciparti, a spiccare il volo? Quando?”. Ma la situazione è ulteriormente peggiorata quando Alessandro non è apparso per niente mortificato, anzi, si è permesso di ridere facendo adirare ancora di più Bruno Barbieri che ha subito “invitato” il suo interlocutore a smetterla di ridere: “Non ridere, perché se ridi mi inc…o anche”. Come finirà per Alessandro? Chi ha seguito il programma in questi anni sa bene che spesso Barbieri reagisce così quando ci tiene particolarmente, sarà questo il caso?

© RIPRODUZIONE RISERVATA