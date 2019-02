Elga Enardu, Diego Daddi/ La scelta di risolvere i “casini” (Speciale Uomini e Donne)

Saranno Elga Enardu e Diego Daddi a ripercorrere, nel corso dello Speciale Uomini e Donne: La Scelta, la loro straordinaria storia d’amore. I due ex protagonisti del trono classico si sono conosciuti nella stagione 2008/2009, ma il loro amore non è nato esattamente nello studio di Canale 5. In quell’occasione, infatti, i due erano alle prese con percorsi ben distinti, dal momento che la Enardu era seduta sul trono e Daddi era uno dei corteggiatori di Claudia Piumetto. Il destino, però, fu lo stesso per entrambi: dopo il no rifilato da Marcelo Fuentes all’ex tronista e lo scarso interesse del corteggiatore nei confronti della tronista a cui aveva scelto di fare il filo, i due hanno lasciato lo studio di Maria De Filippi da single. Ma qual è stata la molla che ha fatto scattare il loro amore? A quanto pare, i due si sono poi rivisti fuori dallo studio e, frequentandosi lontani dalle telecamere, hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra.

Elga Enardu e Diego Daddi: “Come tutti, abbiamo casini da risolvere”

Quello di Elga Enardu e Diego Daddi nello Speciale Uomini e donne: La scelta è uno step obbligato, dal momento che i due si sono innamorati proprio in seguito alla loro avventura nel trono classico. Il loro amore è stato suggellato nel 2017 dalle nozze e oggi, a distanza di un anno dal loro sì, appaiono più innamorati che mai. “È già trascorso un anno Amore mio, anche se apparentemente sembriamo i protagonisti di una favola senza intoppi, noi sappiamo che ogni giorno combattiamo per noi, per il nostro amore, per la nostra famiglia e come tutti abbiamo casini da risolvere, alti e bassi nel lavoro e perché negarlo?”, si legge sul profilo social dell’ex tronista. Un amore, quello che legai due ex protagonisti del trono classico, che a quanto pare non conosce ostacoli, anche se entrambi non nascondono di aver superato numerose difficoltà: “Come in una vera favola abbiamo l’Amore vero puro e incondizionato – si legge su Instagram – Ti ho amato e mi sono sentita amata, ti ho rispettato e so di essere stata rispettata ogni singolo giorno di questo anno appena passato”.

L’operazione a Milano: “Toglierò un nodulo al seno”

Sono parole piene d’amore quelle che Elga Enardu ha dedicato a Diego Daddi a poche ore dallo Speciale Uomini e Donne: La Scelta. Per la festa degli innamorati, l’ex tronista ha infatti pubblicato uno scatto che la ritrae sorridente, stretta nell’abbraccio di suo marito: “Il nostro amore è questo – si legge su Instagram – complicità, sorrisi, baci, passione, qualche litigata e tante risate. Ti Amo ogni giorno di più”. Ma i due ex protagonisti del trono classico erano insieme anche due giorni fa, quando la Enardu si è recata all’Istituto Clinico Humanitas di Milano per l’asportazione di un nodulo al seno. “Ho vinto”, si legge nella didascalia di uno scatto condiviso su Instagram. Ma nelle parole dell’ex tronista, non è mancato un messaggio a tutte le sue followers: “Molto importante è quella pratica banale dell’auto palpazione con cui ci possiamo rendere conto se qualcosa sta cambiando e possiamo porvi rimedio prima che sia troppo tardi – conferma l’ex tronista sul web – Questo vuole essere un invito a tutte voi a farlo. Guardate su internet e chiedete al vostro medico”.



