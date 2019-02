Elia Fongaro e Jane Alexander/ Finita per colpa degli ex? Le ultime a Pomeriggio 5

Elia Fongaro e Jane Alexander hanno ufficialmente concluso la loro relazione d’amore. Oggi, nel corso di Pomeriggio 5, si parlerà della fine della loro storia, dando probabilmente le colpe agli ex. Ed infatti Barbara d’Urso, avrà ospite qualcuno che dovrà (e potrà), svelare qualcosa di inedito che ancora il pubblico non conosce. Jane ha voluto dare per prima l’annuncio della rottura, spiegando di avere un carattere molto diverso rispetto al giovane modello. La loro incompatibilità caratteriale quindi, li ha fatti rompere in modo definitivo. L’ex Velino in queste ore, ha voluto parlare con i fan, per raccontare loro il suo attuale stato d’animo. “Diciamo che non è stata la settimana più spensierata della mia vita” ha confidato rispondendo alla semplice domanda: “Come stai?”. “Spero possiate capire e rispettare la mia riservatezza”, ha continuato. Qualcuno poi gli ha chiesto se fosse contento dopo la “pubblicità” che si è fatto grazie a Jane. Lui, con molta serenità ha replicato: “Non intendo rispondere a provocazioni. Però perché pensarlo… boh. Il mondo è bello perché vario”.

Elia Fongaro e Jane Alexander, ultime news da Barbara d’Urso

Dopo il recente sfogo di Elia Fongaro nel cuore della notte, anche Jane Alexander pare avere risposto, seppur in maniera indiretta. L’attrice infatti, ha pubblicato un messaggio sospetto che per molti, aveva il sapore di una replica al suo ex. “Just because a decision hurts, doesn’t mean that is was the wrong decision” ha scritto l’ex gieffina. La sua didascalia, tradotta dall’inglese all’italiano significaeli: “Solo perché una decisione fa soffrire, non significa che sia la decisione sbagliata”. Le sue parole si riferiscono per caso alla sua corrente condizione sentimentale? L’ex velino poi, chiacchierando con gli estimatori, non ha voluto parlare della storia con Jane, confidando semplicemente: “Preferisco non parlarne”. Oggi nel frattempo, nel corso di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso aggiornerà gli estimatori con ultime news riguardanti proprio la loro relazione: finita per colpa degli ex? Già in passato, sia l’ex compagno di Jane che la breve fiamma di Elia, sono stati protagonisti del salotto della nostra ruspante Carmelita Nazionale.

