Eugenio Colombo, Francesca Del Taglia/ Rivivremo la scelta (Speciale Uomini e donne)

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia ripercorreranno il loro amore nello Speciale Uomini e donne: La Scelta in onda questa sera su canale 5. Era il 2013 e alla corte del giovanissimo Eugenio arrivava un’affascinante corteggiatrice di nome Francesca. L’attrazione fra i due è stata palpabile fin dal primo istante, ma a per molto tempo la corteggiatrice ha dovuto fare i conti con una rivale agguerritissima, l’affascinante Eleonora Mandaliti, che ha mandato in tilt tutti i propositi dell’ex tronista. La decisione finale è arrivata infatti dopo ben nove mesi di trono, quando il dj cremonese ha scelto di passare il resto della sua vita con l’esuberante corteggiatrice toscana. I due hanno infatti cominciato a fare progetti a lungo termine nell’immediato e a soli quattro mesi dalla fine del loro percorso nel dating show di Maria De Filippi, hanno annunciato di voler diventare al più presto genitori.

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia: l’amore, la nascita dei figli e il mistero sulle nozze

Il primogenito di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, il piccolo Brando, è nato nel 2014, a pochi mesi dall’annuncio dei suoi genitori di voler allargare al più presto la famiglia. Sulla loro storia, nei lunghi anni passati assieme, non vi è mai stata l’ombra di alcuna crisi e con il passare degli anni anche i più restii si sono arresi alla genuinità del loro amore. L’unico mistero che attanaglia i follower è quello relativo alla data delle nozze, annunciate a Pomeriggio 5 nel settembre dello scorso anno e poi rimandate a data da destinarsi per impegni professionali dell’ex corteggiatore. Ma a risollevare i tanti follower dalla delusione è stata la seconda gravidanza della Del Taglia, che lo scorso 9 agosto ha annunciato sui social la nascita del loro secondogenito. “Finalmente è arrivato in famiglia Zeno – si legge sul profilo social dell’ex corteggiatrice – stiamo bene e somiglia tantissimo a Brando”.

“Pronti a rivivere quelle emozioni”

A poche ore dallo speciale Uomini e donne: La Scelta, Francesca Del Taglia ha voluto celebrare il suo amore per Eugenio Colombo con una poesia d’amore composta da Pablo Neruda. “E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo e per amore sarò, sarai, saremo”, si legge sul suo profilo social nella didascalia di uno scatto che la ritrae stretta tra le braccia del suo compagno. Ma questa non è l’unica dedica d’amore condivisa dall’ex corteggiatrice, che nei giorni scorsi ha riservato al suo compagno la citazione: “Più di ieri… meno di domani..”. E sui social non manca una piccola anticipazione su ciò che succederà questa sera nel corso sello speciale Uomini e donne: La Scelta, ecco le parole condivise su Instagram dall’ex corteggiatrice in procinto di partecipare alle registrazioni: “Roma arriviamo… pronti a rivivere quelle emozioni indescrivibili!!! Prepariamo i fazzoletti!!!”.



