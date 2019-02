Fabio Colloricchio/ Non ho più parlato con Nicole Mazzocato. Ex di Irama? Solo bugie”

Dopo quattro anni d’amore, la storia tra Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio è finita. Tra i due, però, non è rimasto alcun rapporto d’amicizia anche perchè la rottura è davvero recente. “Da quando io e Nicole ci siamo lasciati, non abbiamo più parlato” – spiega l’ex tronista argentino a Uomini e Donne Magazine – “Ad un certo punto della nostra storia, io e Nicole ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito di non ptoer più andare avanti. Ci siamo confrontati, abbiamo parlato e, nel rispetto dei quattro anni d’amore vissuti insieme, abbiamo deciso di prendere strade diverse”, spiega Fabio. L’ex tronista spiega che con Nicole non c’era più la complicità di un tempo: l’ex corteggiatrice non condivideva alcune sue scelte lavorative aumentando i problemi che i due si portavano dietro già da un po’ di tempo. Entrambi sognavano di formare insieme una famiglia, ma ad un certo punto, qualcosa si è rotto e l’idea di un futuro è svanita dalla mente di entrambi. “Prima di annunciare la rottura avevamo preso da circa un mese la decisione di separarci. Questa fine è figlia delle tante, altre crisi che abbiamo vissuto in passato. Stavolta ci siamo lasciati in modo maturo, senza rancori anche se stiamo preferendo non vederci nè sentirci più”, ha aggiunto ancora Fabio.

FABIO COLLORICCHIO: “FLIRT CON YANIRSA, EX DI IRAMA? NON RAPPRESENTA NULLA”

Dopo aver annunciato la rottura da Nicole Mazzocato, Fabio Colloricchio è finito al centro del gossip per un presunto flirt con Yanirsa, ex fidanzata di Irama. Tra l’ex tronista e la ballerina, però, non c’è assolutamente nulla. “Sia chiaro: questa ragazza non rappresenta nulla nella via vita. Si è avvicinata a me solo per far parlare di sè” – spiega senza nascondere la rabbia Colloricchio – “Sembrava una persona carina perciò abbiamo scambiato due parole. L’ho invitata a casa mia, ma quando ho scoperto che aveva pubblicato sui sociale delle stories in mia compagnia ho capito che cercava esclusivamente visibilità”. Dopo essersi accorto che Yanirsa non era interessata a lui come persona, Fabio l’ha bloccata su tutti i social augurandosi di non incontrare più persone così nella sua vita. Dopo aver visto le storie di Fabio con Yanirsa, Nicole Mazzocato aveva reagito sui social scrivendo: “Grazie per le segnalazioni, ma la mia vita fortunatamente è altro ora. Grazie a tutte. P.S. Ognuno è libero di fare ciò che vuole”. Una reazione che ha spiazzato l’ex tronista: “il suo commento mi è sembrato un voler fare la vittima senza motivo. Se io dovessi venire a conoscenza di una sua nuova storia mi limiterò a restare in silenzio. Non ho più alcun diritto di parlare di lei” – aggiunge Fabio che, tornando a Yanirsa, aggiunge – “la mia sola colpa è di lasciarmi avvicinare da persone simili”, conclude.

