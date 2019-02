Gemma Galgani/ Video, “consolatrice” speciale per Teresa (Uomini e Donne: la scelta)

Da anni protagonista del trono over, Gemma Galgani è tra le protagoniste dello Speciale di Uomini e Donne, in onda questa sera su canale 5 e dedicato alla scelta di Teresa Langella. Se Tina Cipollari incontrerà la tronista napoletana prima del momento fatidico, a Gemma toccherà il ruolo di consolatrice. La dama storica della versione senior del programma di Maria De Filippi, infatti, avrà il compito di consolare Teresa e rassicurarla in vista dela scelta tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Wittytv ha, infatti, pubblicato un video con Gemma che consola Teresa in lacrime. Cosa accadrà, dunque, tra la dama e la tronista?

GEMMA GALGANI: LE PAROLE PER TERESA LANGELLA

Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne hanno deciso di affidare a Gemma Galgani il ruolo di confidente. La dama incontrerà Teresa Langella una magnifica villa e un castello che ospita il party di fidanzamento. Nel video pubblicato su Wittytv, Teresa Langella è nel letto della sua camera. Gemma arriva con il suo sorriso e un oggetto speciale per lei. “Allora ti ho portato una cosa…Spero possa servirti…”, dice la Galgani. Teresa, tesa ed emozionata per la fine del suo percorso nel programma dell’amore, si lascia andare alle lacrime tra le braccia di Gemma, pronta ad emozionarsi per i momento speciale della tronista napoletana. Cliccate qui per vedere il video.

L’EMOZIONE SUI SOCIAL

La scelta di Teresa Langella è molto attesa non solo dai fans del trono classico di Uomini e Donne, ma anche dalla stessa Gemma Galgani che, su Instagram, ha pubblicato il video del momento speciale trascorso con la tronista napoletana prima della sua scelta. “Ancora avvolta dall’emozione di quest’ abbraccio ,aspetto con trepidazione venerdì“, scrive la dama su Instagram. Sognatrice e romantica, nonostante le numerose delusioni d’amore vissute sulla propria pelle, Gemma non smette di credere nell’amore e al suo appello hanno risposto in massa i fans. “Gemma ti prego vieni ad abbracciare anche me. Tu sei il mio idolo!!!!”, “Cara Gemma, aspetto con ansia la puntata,ma guardando questi piccole anticipazioni devo dire che la tua delicatezza il tuo rispetto e amorevolezza che hai nei gesti nel modo in cui parli mi ha commosso…perché porti chi hai di fronte a concedersi e a rivelarsi e ad aprirsi.Sei sempre così gentile e rispettosa,sei una bella persona ognuno ha i propri difetti si sa…ma chi rispetta l’amore è un passo avanti!”, scrivono su Instagram. Cliccate qui per leggere tutto.



