Giulia De Lellis/ Una stylist speciale “pronta a stupire” (Uomini e donne: la Scelta)

Non solo tronisti e corteggiatori nello Speciale di Uomini e Donne dedicato alla scelta. Nel cast c’è anche chi la scelta l’ha già vissuta sulla sua pelle, come Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice, che fu la scelta e poi fidanzata di Andrea Damante, è la stylist di questo speciale e si occuperà dei look dei protagonisti di ogni puntata dedicata alla scelta. In una recente intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, Giulia ha anticipato qualche piccolo dettaglio degli outfit che Teresa Langella potrebbe indossare questa sera, alla sua scelta. “Teresa la immagino come una principessa, vestita con un abito elegante quasi regale, degno di una serata che ricorderà per sempre.” racconta la De Lellis, anticipandoci un abito da sogno per la tronista campana. “Un abito sicuramente lungo che valorizzi la sua altezza e le sue splendide forme, realizzato con tessuti pregiati e di qualità” aggiunge.

GIULIA DE LELLIS E I PRIMI DETTAGLI SUL LOOK DI TERESA

Per Teresa Langella, Giulia De Lellis ha pensato per la scelta un abito dai tessuti pregiati che valorizzi la sua figura. D’altronde, la stylist dello speciale di Uomini e Donne è convinta che “L’abito è molto importante, è quel valore aggiunto che aiuta a sentirsi adeguati e sicuri di sé.” Ma Giulia ammette di aver pensato non solo al look per la scelta ma anche a tutto ciò che va a questo aggiunto. Così al magazine, l’ex corteggiatrice ha raccontato: “Il trucco invece non andrà in abbinamento al suo abito, ma alla sua carnagione, utilizzeremo i colori caldi della terra che esalteranno la sua bellezza. Al contrario del trucco, l’acconciatura sarà pensata in funzione dell’abito, quindi non posso rivelarvi troppo!” Insomma, Giulia è davvero pronta a stupirci in questo ruolo!

