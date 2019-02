Isola dei Famosi 2019/ Soleil e Jeremias: nuove confessioni e una polemica

All’Isola dei Famosi 2019 sta nascendo un amore. Sono infatti gli ultimi arrivati, eppure tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si è creato un bellissimo feeling, già culminato in un bacio. D’altronde, il fratello di Belen Rodriguez ha espresso subito il suo pensiero sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e, in un confessionale, ha infatti dichiarato: “Soleil è venuta subito a starmi vicino, sinceramente non mi aspettavo di legare così veloce con una persona, però comunque stare con qualcuno è sempre bello, ti dà una carica…” Ed è proprio Soleil, grazie alla sua grande determinazione, ad aver conquistato la fascia da leader per questa settimana. Un risultato che le ha dato la possibilità di trascorrere una notte a Playa Bonita assieme ad una persona da lei scelta che è stata proprio Jeremias.

SOLEIL AL CENTRO DELLA POLEMICA

Subito dopo la puntata dell’Isola dei Famosi, Soleil ha però chiarito: “A prescindere da tutto, nonostante l’attrazione che può esserci da noi, è stato una roccia in questi giorni.” E in merito alla conquista della fascia da pirata: “Come leader? Seguirò le orme di Marco che mi ha insegnato tanto in questi giorni.” Eppure sui social, proprio la prova da leader ha scatenato grosse polemiche. Secondo tanti, la forza del fuoco non era la stessa per la ragazza e lo sfidante Aaron Nielsen. Soleil sarebbe stata quindi avvantaggiata nella prova e a dimostrarlo le immagini e le foto della scena. Questa differenza ha sollevato quindi nuove critiche da parte del pubblico che ora grida nuovamente al complotto: “Volete agevolare Soleil perché scatena gli animi” scrive infatti qualcuno.

