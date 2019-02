Italia’s Got Talent 2019/ Anticipazioni 15 febbraio: il bottone d’oro di Frank Matano

Venerdì 15 febbraio, alle 21.15 su Tv8, in prima tv assoluta, torna l’appuntamento con Italia’s Got Talent 2019, il talent show che permette a persone comuni di vivere una serata di celebrità sfoggiando i proprio talento. Veri artisti, ma anche persone semplicemente desiderose di vivere un’esperienza nuova e divertente. Al timone dello show ci sarà, come sempre, la bellissima e preparatissima Lodovica Comello che accompagnerà tutti i talenti sul palco, raccogliendo anche le loro emozioni prima e dopo l’esibizione. La puntata in onda questa sera sarà ancora dedicata alle audizioni. Le semifinali andranno in onda da Roma mentre la finalissima, in programma il prossimo 22 marzo, vedrà coinvolti i migliori concorrenti di tutta l’edizione.

ITALIA’S GOT TALENT I CONCORRENTI

La danza è la grande protagonista della nuova puntata di Italia’s Got Talent 2019. Si parte con una compagnia di ballo d’eccezione che, con una coreografia molto emozionante, dimostrerà di quanto sia bello essere mamma. Un altro concorrente, invece, per realizzare il suo sogno, supererà la sua paura di volare. Per un giudice sarà una performance adatta ad accedere alla fase successiva del programma, ma per gli altri giudici? Sarà, poi, la volta di un giovane ballerino che, per realizzare il suo sogno, si è trasferito all’estero. Sul palco di Italia’s Got Talent 2019 vuole dimostrare il suo talento anche nella propria terra. Ci sarà, poi, un ragazzo ucraino di 20 anni che, nonostante sia affetto dalla Sindrome di Tourette, dimostra come niente possa fermare il suo talento esibendosi su una coreografia di danza classica.

IL GOLDEN BUZZER DI FRANK MATANO

I concorrenti hanno a disposizione 100 secondi per convincere la giuria formata da Mara Maionchi, Frank Matano, Claudio Bisio e Federica Pellegrini. I giudici, nelle proprie mani, hanno a disposizione il Golden Buzzer ossia il bottone d’oro con cui possono regalare l’accesso diretto alla finale. Finora, ad averlo utilizzato sono stati la Maiochi, la Pellegrini e Bisio. Questa sera toccherà a Frank Matano scegliere il proprio finalista? Accanto al bottone d’oro, però, c’è anche i bottone rosso che segna la fine di tutti i sogni di gloria dei concorrenti. Se tutti e quattro i giudici decideranno di premer il buzzer rosso, il concorrente dovrà interrompere la propria esibizione.



