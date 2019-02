Jeremias Rodriguez, svelato il suo segreto/ “All’Isola dei Famosi 2019 per consumare”

Sono bastati pochi giorni a Jeremias Rodriguez per far parlare di sè e diventare uno dei protagonisti dell’Isola dei Famosi 2019. Il fratello di Belen sta facendo discutere per il flirt con Soleil Sorge, nato dopo poche ore di permanenza in Honduras. Soleil e Jeremias si sono già baciati e, nel corso della diretta con Alessia Marcuzzi, l’argentino ha svelato che aveva già tentato un approccio con l’ex corteggiatrice prima ancora di partire tramite chat. Parole confermate anche dal direttore del settimanale Spy che, ospite di Mattino 5, ha svelato l’esistenza di una serie di messaggi che i due si sarebbero scambiati circa due mesi fa. La conoscenza tra Soleil e Jeremias, dunque, non è cominciata sull’Isola come ha confermato poi Roger Garth che, nel corso della scorsa puntata di Pomeriggio 5 nel corso della quale Barbara D’Urso non ha mai nominato Jeremias, ha svelato il segreto piccante del Rodriguez.

IL SEGRETO DI JEREMIAS RODRIGUEZ

Secondo quanto raccontato da Roger Garth a Pomeriggio 5, Jeremias Rodriguez avrebbe deciso di partecipare all’Isola dei Famosi 2019 per poter essere il primo concorrente a consumare al’interno del reality. “Non vorrei dire questa cosa, ma devo. Mi tocca dirla. C’è stata una cena a Milano, in corso Garibaldi. Una persona molto nota mi ha riferito che a questa cena, prima di partire Jeremias avrebbe giurato che voleva essere il primo isolano del reality Isola dei Famosi a consumare. Lui ha fatto una scommessa garantendo che consumerà. O lo fa adesso o non lo farà più. […] Inoltre parlando di Soleil, pare che tra i due comunque ci sia stata una mini storiella prima di partire per l’Isola”, ha detto l’opinionista di Barbara D’Urso che, però, ha ricordato che, in passato, qualcun altro ha già consumato. Dopo aver baciato Soleil, dunque, Jeremias riuscirà a portare a termine la sua missione?

