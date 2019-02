Katy Perry e Orlando Bloom si sposano / Foto, proposta di matrimonio a San Valentino

Katy Perry e Orlando Bloom sono ufficialmente fidanzati. Proprio nel giorno più romantico dell’anno, San Valentino, la cantante e il noto attore si sono fidanzati in via ufficiale con tanto anello prezioso di rubino circondato da petali di diamanti. Un gesto che non solo conferma il ritrovato amore per la coppia che ha fatto sognare sin dall’inizio della loro frequentazione, ma che svela ai tantissimi fan che presto i due saranno marito e moglie. Una proposta che fa sognare quella dell’attore 42enne per la sua Katy: cuori di fiori e palloncini rossi fanno da cornice alla foto romantica dei due e al primo piano di un prezioso anello. Il tutto è stato postato sui profili social delle due star. «Lifetimes», ha scritto l’attore riferendosi a un «lungo periodo di vita» che spera di vivere con la sua compagna dopo anni di tira e molla.

KATY PERRY E ORLANDO BLOOM SI SPOSANO!

Anche Katy Perry ha condiviso il bellissimo momento su Instagram, giocando col cognome del futuro marito e scrivendo: «Full Bloom». Ma per chi non fosse ancora sicuro che si tratti di una vera e propria proposta di matrimonio per la cantante, a confermarlo c’è un’altra fonte. A essere più esplicita è stata infatti la mamma della Perry, Mary Hudson, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: «Indovinate chi si è fidanzato ieri sera?», come didascalia a uno scatto dei futuri sposi. Insomma, non ci sono dubbi: una delle coppie più amate di Hollywood sta per coronare il loro sogno d’amore. Orlando Bloom è pronto a sposare Katy Perry e ora centinaia di migliaia di fan attendono con ansia di conoscere la data che li vedrà diventare marito e moglie.

Visualizza questo post su Instagram full bloom Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry) in data: Feb 15, 2019 at 2:07 PST





