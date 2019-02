MAHMOOD/ Video, Su Ultimo: “Il nervosismo gioca brutti scherzi” (Sanremo Young)

Mahmood è il vincitore della 69esima edizione del Festival della Canzone di Sanremo 2019. “Soldi” ha conquistato la critica e la sala stampa di Sanremo 2019 permettendo al giovane cantante di ribaltare i risultati del televoto e conquistare il primo posto. Una vittoria che ha diviso il pubblico e non solo, visto che a diversi giorni dalla finale di Sanremo 2019 continuano a susseguirsi una serie di polemiche. A polemizzare non solo il pubblico, ma anche alcuni artisti che sui social hanno rotto il silenzio raccontando cosa è successo subito dopo la premiazione in sala stampa. Naturalmente parliamo de Il Volo e di Ulimo che rivolgendosi a lui l’ha chiamato ragazzo. Mahmood, vero nome Alessandro Mahmoud, ha ironizzato sulla cosa dalla pagine di Chi: “Il nervosismo gioca brutti scherzi. Mi dovrei offendere perché mi ha chiamato ragazzo? Ne ho sentite di peggio…Un sorriso ammazza ogni polemica”.

Mahmood è fidanzato, ma… con chi?

In questi giorni è Mahmood mania. Il vincitore di Sanremo 2019, oltre a conquistare l’airplay radiofonico con la sua “Soldi”, è diventato nel giro di pochi giorni anche un vero e proprio sex symbol. Tutti sono pazzi di lui, ma attenzione al momento il fresco vincitore è felicemente fidanzato. A precisarlo è proprio il cantante in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale di Alfonso Signorini: “Sono fidanzato. Ma non aggiungo altro”. Non è dato sapere con chi, come non è dato sapere se si tratta di una ragazza o un ragazzo, visto che il cantante non si è espresso in merito al suo orientamento sessuale. Si è tanto parlato in questi giorni di un suo possibile coming out, ma una cosa è certa: Mahmood non ha alcuna intenzione di mettere la sua vita privata sotto i riflettori. Stessa storia per quanto riguarda la famiglia: con la madre ha un rapporto bellissimo, mentre con il padre le cose sono in bilico: “siamo fermi da tempo immemorabile, non si è fatto vivo ancora. Ma se dovesse succedere, non fa nulla. E poi oggi con lui parlerei di musica. Stop”.

Soldi è da record

Polemiche a parte, Mahmood si gode il successo e questo momento magico della sua carriera. La canzone “Soldi”, a distanza da pochi giorni dalla vittoria a Sanremo 2019, ha infranto quasi 10 milioni di visualizzazioni su YouTube. Non solo, “Soldi” è il brano più trasmesso dalla radio e attualmente è alla numero della classifiche di iTunes, Apple Music e Spotify dove la canzone è entrata nella classifica top 50 Globale con 1 milione e mezzo di streaming in un solo giorno. Un vero e proprio record per il cantante, visto che “Soldi” diventa il brano italiano con il più alto debutto di sempre all’interno della classifica di Spotify conquistando la posizione 40 a livello mondiale. Un successo inaspettato dallo stesso Mahmood che sulla vittoria a Sanremo 2019 ha rivelato: “Non posso sentirmi in colpa perché ho vinto. Sono un tipo pacifista io…”.





