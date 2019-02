Sanremo Young 2019/ Diretta: John Travolta con Antonella Clerici, Mahmood ospite

Dopo la settimana dedicata al Festival di Sanremo 2019, da oggi, venerdì 15 febbraio, il Teatro Ariston ospita la nuova edizione di Sanremo Young, in onda in prima serata su Raiuno. Padrona di casa sarà ancora una volta Antonella Clerici che avrà al suo fianco un divo di Hollywood, John Travolta, conduttore d’eccezione. Ospite della prima puntata di Sanremo Young sarà il vincitore della 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019, Mahmood che regalerà ai ragazzi in gara e a pubblico un’esibizione sulle note della sua canzone “Soldi”. Quella di questa sera sarà la prima di cinque serate dedicate alla musica italiana e internazionale. Accanto allo spettacolo, ci sarà naturalmente la gara. I giovani cantanti selezionati che si esibiranno sul prestigioso palco del teatro Ariston saranno giudicati dall’Academy di SanremoYoung composta dai seguenti nomi: Enrico Ruggeri, Noemi, Rita Pavone, Belen Rodriguez, Rocco Hunt, Shel Shapiro + Maurizio Vandelli, Amanda Lear, Baby K, Angelo Baiguini, e Giovanni Vernia.

SANREMO JOUNG 2019: I CONCORRENTI

I protagonisti di Sanremo Young 2019 sono venti giovani talenti, provenienti da ogni parte d’Italia, ma tutti con un unico obiettivo: conquistare la finalissima del 15 marzo. A sfidarsi nel corso delle cinque serate saranno: Antonio Vaglica, Aurora, Beatrice Zoco, Clara Palmeri, Eden, Giovanna Camastra, Giovanna Perna, Giuseppe Ciccarese, Halien, Ilenia Cafagno, Kimono, Laura, Leo Bono, Luigi Cascio, Marco Vinci, Maria Grazia Aschei, Maxi Urban, Michele Braganti, Tecla Insolia e Leo Cabid. Ogni esibizioni sarà accompagnata dalla musicadella SanremoYoung Orchestra, interamente composta da musicisti tra i 18 e i 25 anni, selezionati dal Maestro Diego Basso. Lo spettacolo sarà ancora più affascinante per le coreografie realizzate da Daniel Ezralow.

LA GARA

Nel corso delle cinque serate di Sanremo Young 2019, ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni, si sfideranno in una gara ad eliminazione nel corso della quale si esibiranno sulle note dei più grandi successi del Festival di Sanremo. Questa sera, si esibiranno venti ragazzi selezionati tra più di 1000 giovani cantanti. Nelle serate successive, i giovani talenti si esibiranno soli, in gruppo o in duetto con ospiti e la classifica sarà determinata dai voti dell’Academy e del pubblico che potrà esprimere la propria preferenza attraverso il Televoto (894.22 da numero fisso, per votare da cellulare con sms 475.475.0). La novità della nuova edizione di Sanremo Young è la possibilità, per il vincitore, di partecipare di diritto alla prossima edizione di Sanremo Giovani. Un motivo in più, dunque, per i concorrenti, di tirare fuori tutto il proprio talento per conquistare pubblico e giuria.



