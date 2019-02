Sara Affi Fella e Francesco Fedato stanno insieme?/ L’ex tronista “Presto vi dirò…”

Torna il sereno e l’amore per Sara Affi Fella. L’ex tronista di Uomini e Donne, protagonista di uno scandalo che l’ha spinta a sparire dai social, è da poco tornata su Instagram, dove ha lasciato una dedica che confermerebbe le voci che la vogliono nuovamente fidanzata. “Fai quello che ti rende felice e stai con chi ti fa sorridere”, è la frase che ha pubblicato nelle Instagram Stories. Ed è accompagnata da un eloquente “F, il resto è niente”. La lettera sarebbe un chiaro riferimento al nome della sua nuova fiamma. Secondo Il Messaggero, si tratta di Francesco Fedato. Il calciatore classe 1992 ha un passato in squadre blasonate come Sampdoria, Bari e Catania, ma oggi gioca con il Trapani in Serie C. Dopo la fine burrascosa del suo rapporto con Nicola Panico, lo scandalo post-scelta a Uomini e Donne e la breve love story con il calciatore Vittorio Parigini, Sara Affi Fella sembra aver trovato di nuovo l’amore, ancora una volta nel mondo del calcio.

SARA AFFI FELLA E FRANCESCO FEDATO STANNO INSIEME?

Sono trascorsi diversi mesi dalla bufera scoppiata a Uomini e Donne di cui si è resa protagonista Sara Affi Fella, ma la modella napoletana continua a far parlare di sé. In queste ore sta circolando la notizia di un ipotetico fidanzamento con Francesco Fedato. IsaeChia parla di una segnalazione: una utente li avrebbe avvistati insieme in Sicilia. «È a casa di lui da 5-6 giorni, li ho visti nei pressi dell’abitazione, ma non sono riuscita a fotografarli. Ieri era a vedere la sua partita, mentre oggi sono a Palermo». In molti hanno identificato con Macari, una località di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, il paesaggio immortalato dall’ex tronista sulle Instagram Stories. Presto comunque potrebbe uscire allo scoperto. Nelle ultime ore gli hanno attribuito un flirt con un tale Andrea, che lei ha prontamente smentito raccontando di essere pronta a rivelare chi è il suo nuovo amore. «Non è lui, vi dirò io chi è».

