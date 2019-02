Sonia Pattarino Vs Ivan Gonzalez/ Video Uomini e donne: “Perché vuoi punirmi?”

Uomini e donne torna in onda oggi con gli ultimi scatti e gli ultimi scontri prima delle registrazioni del gran finale. La scelta di Ivan Gonzalez dovrebbe andare in onda il prossimo 1 marzo insieme a quella di Luigi Mastroianni ma sembra proprio che lo spagnolo ancora non sappia bene quello che dovrà fare e chi dovrà scegliere, e allora come risolvere questo problema? Anche nella puntata di oggi del trono classico, il tronista e le sue corteggiatrici torneranno a discutere. In particolare, la più agguerrita è proprio Sonia Pattarino che continua a dire la sua sul comportamento dello spagnolo che non approva nemmeno un po’ soprattutto perché, dopo quello che è successo, lui ha voluto punirla e non portarla in esterna. Lei è convinta di questo e glielo ribadisce in puntata riportando le parole del tronista sulle lacrime e sul fatto che lei voglia apparire una vittima: “Non mi hai portato in esterna per punirmi, perché vuoi farlo?”.

SONIA PATTARINO RIUSCIRA’ A FARSI CONOSCERE?

Il battibecco dei due è al centro del video anticipazioni di Uomini e donne pubblicato qualche ora fa sui social e sulla pagina ufficiale del programma. Quale sarà la risposta di Ivan Gonzalez alla mancata uscita con la bella Sonia Pattarino? Clicca qui per vedere il video della puntata. Qualche giorno fa, intanto, nello scorso Uomini e donne Magazine, la stessa corteggiatrice ha ammesso di voler uscire dal programma insieme al tronista ma ammette anche qualche difficoltà: “In amore ho sofferto e ho fatto soffrire. La fine del mio matrimonio l’ho vissuta come un fallimento, ma ora cerco il lieto fine. Ivan vede in me fragilità e debolezza, ma io non sono nulla di tutto questo […] Sono una che ha sempre il sorriso stampato sul volto e difficilmente si butta giù. In questo contesto sono diversa e sto scoprendo anch’io un lato di me a cui non ero abituata, perché vivo le emozioni in modo molto amplificato. C’è una bella parte di me che lui non conosce e vorrei davvero mostrargliela“. Riuscirà davvero a farlo?

