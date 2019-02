Sossio Aruta, Ursula Bennardo/ Scelta a prova di tentazione (Speciale Uomini e Donne)

Per Ursula Bennardo e Sossio Aruta è finalmente arrivato il lieto fine tanto agognato: poche settimane fa si sono infatti giurati amore eterno nel parterre del programma che lo scorso anno li ha uniti. Questa sera i due ex protagonisti del trono over ripercorreranno, nello Speciale Uomini e Donne: La Scelta, i momenti più importanti della loro tormentata storia d’amore, a cominciare dagli alti e bassi della frequentazione. Nei loro ricordi anche l’uscita di scena dello scorso maggio, fino alle incomprensioni di Temptation Island e l’evitabile ricongiungimento in diretta tv. I due di recente si sono infatti giurati amore eterno al cospetto delle telecamere e del pubblico di Maria De Filippi, annunciando di essere finalmente determinati a formare coppia fissa; tuttavia, per il momento, le nozze appaiono più lontane del previsto, dal momento che entrambi, a causa del precedenti matrimoni, devono farei conti con una serie di inevitabili impedimenti burocratici.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo “Grazie per tutto ciò che ogni giorno mi dai”

Ursula Bennardo, felicemente in coppia con Sossio Aruta da circa un anno, ha ricordato sui social il suo ultimo San Valentino da single. Oggi, però, quel giorno è soltanto un lontano ricordo e per entrambi fra poche ore si apriranno le porte dello Speciale Uomini e Donne: La Scelta. “Oggi credo più che mai che i veri amori sono quelli che prima ti incasinano la vita e poi te l’aggiustano…”, si legge sulla didascalia di uno scatto condiviso dalla ex dama. “Un anno di noi, il nostro primo San Valentino insieme da innamoratissimi @sossioarutaofficial”. Nelle sue parole, anche un’analisi della loro chiacchieratissima storia d’amore, un insieme di alti e bassi che per tanto tempo ha fatto discutere il pubblico: “Forse l’unica cosa imprevedibile come la vita è l’amore – scrive la Bennardo – Oggi io e te siamo una coppia, due amici, due amanti, due complici una famiglia, quanti desideri, quanti progetti quanta voglia di lottare insieme Buon San Valentino amore mio, ti amo e grazie per tutto ciò che ogni giorno mi dai”.

“Il destino a volte riserva delle piacevoli sorprese”

Dopo una frequentazione burrascosa, Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno scelto di lasciare il parterre del trono over mano nella mano. Ma quando, poche settimane dopo, si sono messi alla prova a Temptation Island, l’interesse di Sossio nei confronti della single Sara e il conseguente avvicinamento di Ursula a Giorgio Alfieri hanno distrutto ciò che per molti mesi entrambi avevano ricostruito. Dalla gelosia alla rottura il passo è stato breve, fino al ricongiungimento dei mesi scorsi, quando hanno scelto di tornare insieme e gustarsi il tanto agognato lieto fine. “14 febbraio 2018 il tuo primo giorno a Uomini e Donne – ha ricordato l’ex calciatore sui social – il destino a volte riserva delle piacevoli sorprese, oggi a distanza di 1 anno sono qui al tuo fianco a festeggiare il nostro primo anniversario da innamorati… che dire di più? Grazie amore ti amo follemente”. Quali saranno i nuovi sviluppi dello Speciale Uomini e Donne: La Scelta?



© RIPRODUZIONE RISERVATA