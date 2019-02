Speciale Uomini e Donne la scelta/ Teresa tra Andrea e Antonio, chi sceglie? E dirà..

L’attesa è finita. Dopo mesi di corteggiamento, lacrime e sorrisi, Teresa Langella è pronta per scegliere l’uomo della sua vita nella puntata dello Speciale Uomini e Donne La Scelta in onda oggi, venerdì 15 febbraio, in prima serata su canae 5. Protagonisti del primo appuntamento speciale con il programma di Maria De Filippi saranno, oltre a Teresa, i corteggiatori Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi che, nel corso degli ultimi mesi, hanno conquistato le attenzioni della bella napoletana. Tra Andrea e Antonio, chi sarà la scelta di Teresa? Secondo alcune indiscrezioni non ufficiali che stanno circolando sul web, la tronista avrebbe scelto il bel Dal Corso, ma sarà davvero così? Tra i due, Antonio è quello che gode dall’appoggio totale del pubblico e degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti mentre Andrea ha sempre avuto, secondo il parere dei fans del trono classico, un atteggiamento troppo misterioso. Cosa accadrà, dunque, questa sera? Le indiscrezioni saranno confermate o ci sarà un colpo di scena?

SCELTA DI TERESA LANGELLA: LE SORPRESE DI ANDREA E ANTONIO

Lo Speciale Uomini e Donne, la scelta di Teresa Langella avrà come location lo splendido castello di Tor Crescenza dove la tronista trascorre del tempo sia con Andrea Dal Corso che con Antonio Moriconi prima di annunciare la sua decisione. All’interno della villa, i corteggiatori sorprendono Teresa con alcuni gesti. Andrea organizza una romantica cena con un menù preparato da Alessandro Borghese mentre Antonio sceglie di spiazzare la tronista con una serenata del suo cantante preferito ovvero Gigi Finizio. Due sorprese diverse che dimostrano anche la diversa personalità dei due corteggiatori: Teresa sceglierà l’eleganza da principe azzurro di Andrea o la semplicità di Antonio? Di fronte alla complicità di Teresa e Antonio, Andrea si convince di non essere la scelta e va via scatenando una vera e propria crisi di Teresa che trova consolazione tra le braccia di Gemma Galgani. Cosa accadrà dopo?

LE PAROLE PRIMA DELLO SPECIALE UOMINI E DONNE: LA SCELTA

Per Teresa Langella è un momento davvero importante. Prima della scelta la tronista ha raccontato le sue emozioni alle telecamere di Uomini e donne. “Sono giorni altalenanti – ha dichiarato Teresa – sono felice e fiera di aver fatto questo percorso con due persone importanti. Arrivati alla fine ho ancora dubbi. Se penso ad Antonio riesco a vivermela più tranquillamente, c’è qualcosa di raro in quel ragazzo ed è bellissimo per tanti motivi, mi arriva in tutto, in lui ritrovo la verità. Su Andrea ho tanti dubbi, ho una persona che riesco inquadrare a metà, in contrasto con le cose dette e fatte in 4 mesi, se non dovesse presentarsi non ho capito nulla, lo dimostrerà con la sua presenza”. Dopo la scelta, ci sarà la festa di fidanzamento, ma solo in caso di sì. Teresa, dunque, questa sera, vivrà la sua favola d’amore?



