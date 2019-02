Teresa Langella, la scelta/ Video, Andrea o Antonio? (Speciale Uomini e Donne)

Intenso, tormentato, difficile, complicato e ricco di emozioni: queste le parole che descrivono al meglio il percorso di Teresa Langella a Uomini e Donne. Il pubblico l’ha conosciuta come tentatrice nell’ultima edizione di Temptation Island, ma ha imparato ad amarla quando la redazione di Uomini e Donne l’ha scelta come nuova tronista. Teresa ha trascorso quattro mesi sul trono rosso del dating show condotto da Maria De Filippi, tempo durante il quale ha conosciuto molti ragazzi. Due di questi hanno però conquistato la sua attenzione più di tutti gli altri: Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Due ragazzi molto differenti tra loro che sono riusciti ad emozionare la tronista per caratteristiche ben distinte. Teresa ha però sviluppato sentimenti forti per entrambi, tanto da decidere che proprio tra loro due c’è la scelta. (Clicca qui per vedere i momenti prima della scelta)

IL PERCORSO DI TERESA LANGELLA E ANTONIO MORICONI

Il primo che la tronista ha conosciuto tra i due è Antonio Moriconi. Il loro è stato un percorso caratterizzato sin da subito da un forte feeling ma ostacolato da quello che Teresa ha più volte definito a Uomini e Donne “immaturità”. A frenare Teresa Langella è stato proprio il dover far spesso il primo passo, attendendo invano uno sbilanciamento fisico o a parole del corteggiatore. Al contempo, di Antonio, Teresa ha iniziato man mano ad amare i valori, il comportamento “di pancia”, l’istintività che tanto fa parte anche di lei. Il loro feeling è cresciuto fino a trasformarsi in un sentimento che ha lasciato Teresa commossa quando Antonio le ha mostrato il fazzoletto con il quale la tronista aveva asciugato le lacrime e che lui aveva rubato come suo ricordo.

TERESA LANGELLA E ANDREA DAL CORSO: IL LORO RAPPORTO

Dall’altra parte c’è un percorso che nessuno forse avrebbe immaginato all’inizio. Andrea Dal Corso è stato chiamato a Uomini e Donne da Mara Fasone (che ha poi lasciato il trono), ma ha deciso di corteggiare Teresa Langella. Così diversi eppur così affini, Teresa e Andrea hanno imparato a conoscersi e piacersi esterna dopo esterna. Ma tante sono state le insicurezze che hanno minato il loro percorso. Un modo di vivere molto diverso, la lontananza, alcuni comportamenti di lui e la presunta voglia di visibilità sono state le motivazioni che hanno portato Teresa a chiudersi. Eppure, settimana dopo settimana, Andrea ha cercato di farle capire i suoi sentimenti e il tutto è culminato in un bacio appassionato. Due percorsi diversi, quindi, ma altrettanto forti che portano il pubblico a chiedersi: chi dei due sarà la scelta?





