The transporter/ Su Italia 1 il film con Jason Statham (oggi, 15 febbraio 2019)

The transporter, film d’azione diretto da Louis Leterrier e Corey Yuen, andrà in onda su Italia 1 questa sera, venerdì 15 febbraio, alle ore 21.25. La pellicola, prodotta nel 2002, include nel proprio cast nomi celebri come Jason Statham e Matt Schulze, rispettivamente nei ruoli del protagonista Frank Martin e di Darren “Wall Street” Bettencourt. Entrambi gli attori sono noti per numerose performance di successo: Statham ha interpretato, ad esempio, John Crawford in “Rogue – Il solitario” e Deckard Shaw nella saga “Fast & Furious”, mentre Schulze è stato Thorton Meeks in “Mr. Brooks”. Un altro membro del cast è la modella Shu Qi, protagonista di “The assassin” e di “The eye 2”. La colonna sonora di The transporter è stata composta da Stanley Clarke, musicista statunitense famoso soprattutto come bassista.

The transporter, la trama del film

Frank Martin (Statham) è un pilota noto come “il trasportatore”. Trasporta qualsiasi cosa, senza fare domande, sempre in orario. Segue rigorosamente tre regole: non modificare l’accordo, nessun nome e mai aprire il pacco. Frank viene assunto per consegnare un pacco di 50 chilogrammi a un americano, Darren “Wall Street” Bettencourt (Schulze). Mentre cambia una gomma a terra, Frank nota che il pacco si muove. Rendendosi conto che c’è una persona dentro, Frank viola la regola numero 3 e scopre una donna cinese (Shu Qi), Lai. Frank, rispondendo alla richiesta d’aiuto della ragazza, si ritrova coinvolto in un traffico illegale di esseri umani in Francia. Ad aiutarlo ci sarà anche l’ispettore Tarconi, che sta investigando sul trasportatore…

© RIPRODUZIONE RISERVATA