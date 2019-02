Tina Cipollari/ “Il mio ruolo stasera sarà speciale…” (Uomini e Donne La Scelta)

Dove c’è una scelta c’è anche Tina Cipollari. Dopo aver assistito alla maggior parte delle scelte avvenute a Uomini e Donne nel corso degli anni, la bionda opinionista non poteva mancare a quella di Teresa Langella a cui è dedicata la prima puntata dello speciale di Uomini e Donne, in onda per l’occasione, in prima serata. Tina, che ha seguito tutto il percorso di Teresa sul trono, condividendo alcune sue decisioni e criticandone delle altre, è pronta a mettere da parte il suo parere personale per lasciare che Teresa viva la sua favola d’amore. Come ha sempre fatto in occasione delle scelte, anche questa sera, la Cipollari parteciperà con gioia a quella che sarà una festa dell’amore anche di fronte ad una scelta che non le piacerà, ma quale sarà i ruolo di Tina per l’occasione? A svelarlo è proprio la Cipollari.

TINA CIPOLLARI: “ECCO IL MIO RUOLO DURANTE LA SCELTA DI TERESA LANGELLA”

Quale sarà il compito di Tina Cipollari durante la scelta di Teresa Langella? L’opinionista farà da spalla alla tronista napoletana o aiuterà i corteggiatori nei momenti precedenti al fatidico momento? A svelare qualche dettaglio di quello che accadrà questa sera è proprio Tina ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. “Dove c’è una festa c’è anche Tina” – esordisce la Cipollari – “a parte gli scherzi, posso dirvi che incontrerò Teresa prima della sua scelta e poi sarò anche nel castello da favola per la grande festa di fidanzamento”, ha spiegato l’opinionista. Tina ha poi aggiunto che spera di vedere l’inizio di una nuova favola d’amore: “Spero di partecipare alla nascita di una meravigliosa storia d’amore. Come si dice in questi casi, se son rose fioriranno e se invece saranno spine ci si pungerà. Vi aspetto tutti”.

IL LOOK PER LA SCELTA DI TERESA LANGELLA

Quella che il pubblico vedrà durante lo speciale di Uomini e Donne sarà una Tina Cipollari diversa. La bionda opinionista lascerà a casa il suo spirito polemico per tirare fuori un lato inedito del suo carattere. “Il pubblico mi conosce come donna, opinionista pungente e appassionata che, a parte i temi caldi, sa essere simpatica e divertente e mai banale” – spiega la Cipollari che poi aggiunge – “Quando si ha il coraggio di dire la verità non si corre mai il rischio di essere banali”. Come sarà, dunque Tina nella scelta? “Lungimirante e proiettata nel futuro”, dice. Per il grande momento di Teresa, poi, Tina indosserà un abito elegantissimo che lei stessa definisce “pazzesco”.



