Uomini e Donne / Angela Di Iorio torna in studio? Le parole dopo l’addio (Trono Over)

L’ultima puntata del trono Over di Uomini e Donne andata in onda ha visto Angela Di Iorio grande protagonista. Per la prima volta da quando è in studio, la dama è apparsa triste e davvero inconsolabile e ha dato sfogo alle lacrime. Colpa di Beniamino e della loro conoscenza finita dopo soli pochi giorni, una frequentazione alla quale Angela però credeva molto. A farle male sono infatti state le parole del cavaliere, che a Uomini e Donne ha dichiarato: “Ho avuto modo di constatare la sua aggressività […] Nel ristorante ha fatto molte piazzate e mi ha più volte chiesto quanto guadagno e se ho un giardiniere. A questo punto inizio a pensare anche io che lei è interessata ai soldi. Inoltre, critica tutto e tutti, ma io mi sono accorto che non ce la fa a scendere le scale, ha il fiatone, è come se avesse un fisico da ottantenne. Siamo usciti ma non vedevo l’ora di scaricarla”.

ANGELA DI IORIO PARLA DOPO L’ADDIO

Parole queste che hanno lasciato Angela Di Iorio in lacrime. La dama di Uomini e Donne, palesemente scossa, ha così annunciato di voler lasciare il programma. A nulla sono valsi i tentativi di Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti di convincerla a rimanere. Ma Angela ha davvero mantenuto il suo proposito? Stando alle parole della dama sul suo profilo Facebook, si. Angela non è tornata a Uomini e Donne e ha invece mantenuto il proposito di rimanere a casa dopo aver vissuto “un sogno”. Purtroppo, coloro che si erano affezionati alla dama e alle sua avventure in studio dovranno farne a meno a partire dalla prossima settimana: Angela non tornerà a Uomini e Donne.

