Valentina Anna Galli/ Video Uomini e donne, Luigi: “Con lei sono completo”

“Foto hot non vi temo?”, Luigi Mastroianni lo dovrà dimostrare se sceglierà la bella Valentina Anna Galli a Uomini e donne. Il suo arrivo ha destabilizzato il trono classico di Uomini e donne e mentre alcuni pensano che si tratti solo di un modo per mettere un po’ di pepe nella conoscenza con le sue corteggiatrici, Irene e Giorgia, altri pensano davvero che le curve della bella mora lo abbiano messo in crisi. Il video anticipazioni di Uomini e donne di oggi mostra Luigi alle prese con un nuovo confronto in studio in cui metterà in chiaro il fatto che la sua conoscenza con Valentina Anna Galli è davvero speciale. E, in particolare, rivela: “Quando ero con Valentina… il rapporto che abbiamo instaurato, Valentina mi riempie, ci sto bene, quando parlo con lei mi trovo bene”. Clicca qui per vedere il video del momento.

VALENTINA ANNA GALLI DALLE FOTO HOT A LUIGI…

Queste sono le parole che Luigi Mastroianni ha pronunciato parlando di Valentina Anna Galli che i fan ormai conoscono da fine febbraio quando il tronista ha deciso di uscire con lei per un’esterna di sette ore. Come se questo non bastasse, la corteggiatrice ha messo subito in chiaro di amare la vita mondanda, i locali e le foto posate tanto da avere il profilo social pieno dei suoi scatti e molti di questi non la vedono molto vestita. A quanto pare Luigi ha mandato giù il boccone e non sembra davvero sconvolto da questo, ma davvero dopo tutto quello che ha fatto l’anno scorso e quest’anno non terrà conto di tutto questo? Irene e Giorgia sono già sul piede di guerra e forse questa è la prima cosa a cui Luigi era davvero interessato.

