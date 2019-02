Valeria Marini/ Video, party planner per Teresa Langella (Uomini e Donne: la Scelta)

Valeria Marini torna alla corte di Maria de Filippi nella sua trasmissione cult, Uomini e Donne. Il grande giorno è arrivato. Finalmente questa sera parte lo speciale di Uomini e Donne dedicato alla scelta di Teresa Langella che culminerà con una festa all’interno di un castello da sogno. A curare l’organizzazione del party di fidanzamento per tutti i tronisti è stata proprio la stellare showgirl. Novità che Maria De Filippi ha annunciato mesi fa e che questa sera svelerà i suoi frutti. La bionda showgirl si è occupata dell’organizzazione della location, dell’allestimento della sala e non solo. Ad anticiparci qualche dettaglio è stata proprio la Marini attraverso le pagine del magazine di Uomini e Donne. “Un party per riuscire deve essere stellare! – ha esordito Valeria – Tutti i protagonisti devono divertirsi e condividere l’emozione della serata, l’energia della festa. Senza dimenticare il dress code, che deve essere perfetto.” Queste le regole basilari di una festa di successo, alle quali seguono però ulteriori e importanti dettagli.

VALERIA MARINI, I DETTAGLI DEL PARTY DI UOMINI E DONNE

“Oltre a questo anche la musica deve essere giusta e la location deve essere speciale ma anche facilmente raggiungibile. – ammette ancora Valeria Marini – Infine non bisogna essere troppo pretenziosi, bisogna evitare la ricerca ossessiva della perfezione, e anche del buffet!” La party planner della festa di fidanzamento dei tronisti di Uomini e Donne è pronta a vedere i frutti del suo lavoro. Chiaramente, ogni festa di fidanzamento sarà diversa in base al tronista che la festeggerà. Il bellissimo castello farà da cornice al coronamento, si spera, di nuovi amori, accogliendo non solo i due protagonisti ma anche tutti i familiari e gli amici della nuova coppia. Insomma, le emozioni non mancheranno, così come non mancheranno i festeggiamenti “stellari” organizzati dalla Marini.





