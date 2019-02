Wanda Fisher: “Il mio nuovo fidanzato ha 33 anni, io 58″/ Rivelazioni a Pomeriggio 5

Wanda Fisher stupisce tutti a Pomeriggio 5 con delle rivelazioni choc sul suo nuovo fidanzato: “Ha 33 anni, 25 meno di me”. Una rivelazione un po’ particolare visto che nelle precedenti puntate di Canale 5 da Barbara D’Urso aveva detto di averne 49: “Sono stata al gioco, ma ne ho di più”. Erano vere dunque le impressioni di diverse persone che nelle settimane avevano messo delle virgolette attorno alla sua età. Sicuramente però l’intelligente Wanda è riuscita a far parlare di lei e non solo per la sua somiglianza con Ivana Spagna, ma per la sua vita privata e le relazioni. Cosa accadrà? Ci si aspetta ancora molto dal questa donna che scherzosamente è stata accostata a Cristiano Malgioglio da Barbara D’Urso visto che aveva gli occhiali scuri in studio e un abbigliamento molto estroso. Vedremo cosa accadrà nel resto della puntata del programma di Canale 5. (agg. di Matteo Fantozzi)

La storia col bodyguard di 36 anni

Wanda Fisher è fidanzata? Si torna a parlare della sosia di Ivana Spagna che ha creato molte polemiche non diverso tempo fa. Barbara D’Urso l’ha introdotta come protagonista della puntata odierna di Pomeriggio 5 per raccontare la sua storia d’amore con un ragazzo più giovane che fa il bodyguard e ha 36 anni. La cantante ha rivelato di avere 49 anni anche se in molti hanno espresso qualche dubbio su questo con diverse voci che specificano come ne avrebbe addirittura 70. Già di recente aveva parlato del ragazzo nello studio di Canale 5, specificando come il suo compagno si chiama Luciano Bellavita e i due sembrano davvero trovarsi molto bene. A Pomeriggio Cinque Magazine aveva specificato: “È una continua scoperta, abbiamo davvero molto in comune. Il suo modo di porsi è tra le cose che mi hanno affascinato fin da subito”. Vedremo quali saranno le ulteriori novità in merito alla situazione.

Clicca qui per il video

Wanda Fisher è fidanzata? Tutto è nato così

Tutto è nato così tra Wanda Fisher e il fidanzato. La donna è stata invitata per il caffè, l’aperitivo e poi per la cena. Il primo bacio come nei film, spiega lei, è arrivato in macchina. Non pesa al momento la differenza di età tra i due almeno la donna sembra non sentirla. Il sogno è quello di passare un weekend tranquillo a Venezia una delle città più romantiche del nostro paese. Wanda Fisher svela poi: “Ho un uomo che mi chiama tutti i giorni, ma io ho scelto Luciano“. Sicuramente questo personaggio sta facendo parlare molto di sé in televisione e non solo. Staremo a vedere durante la puntata di oggi a Pomeriggio 5 se da Barbara D’Urso svelerà altri particolari perché è stata lanciata la notizia proprio del suo nuovo fidanzato e della polemica per la grande differenza di età tra i due.



© RIPRODUZIONE RISERVATA