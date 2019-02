ALESSANDRA AMOROSO/ Video, pronta a emozionare a casa di Maria (C’è Posta per Te)

Alessandra Amoroso sarà una degli ospiti della puntata di sabato 16 febbraio di C’è Posta per Te. Maria De Filippi ritorna in onda, dopo la pausa sanremese, con una sua vecchia conoscenza. Un video pubblicato su WittyTV mostra come Alessandra Amoroso, lanciata proprio dal talent show della De Filippi, Amici, viene accolta in studio da un fortissimo applauso che fa da sottofondo da un videoracconto dei suoi primi 10 anni di carriera. L’evento speciale di Alessandra è stato festeggiato proprio sul palco dell’Ariston, dove Claudio Baglioni l’ha voluta come super ospite. Tra gli applausi, i video dei suoi concerti, il suo sorriso sempre presente nella clip e l’affetto di Maria De Filippi, Alessandra fa il suo ingresso nello studio di C’è Posta per Te e il pubblico la accoglie con una standing ovation che porta la giovane cantante leccese ad emozionarsi fino alle lacrime, prima di accomodarsi sugli ormai famosissimi pouf di Casa De Filippi e scoprire quale sarà il suo ruolo nella storia che si sta per raccontare.

Alessandra Amoroso e il look sanremese che ha fatto tanto discutere

La più recente apparizione televisiva di Alessandra Amoroso risale proprio a una settimana fa, quando la cantante ha solcato il palco di Sanremo 2019 in qualità di super ospite della serata. Nonostante la sua voce inconfondibile, il traguardo dei dieci anni di carriera raggiunto, il duetto con Baglioni e il sorriso contagioso di Alessandra, i social proprio non hanno approvato il suo look firmato Dolce&Gabbana. Un abito total blak che, preso singolarmente, non avrebbe suscitato tante polemiche. Il vero problema dell’outfit della Amoroso, secondo il web, è stato il coprispalle, particolarmente eccentrico, che avrebbe fatto scatenare l’ironia dei social. Molti utenti, infatti, l’hanno paragonata alla scimmia di Gabbani di Sanremo 2017 o, addirittura, al guardiano della barriera del Trono di Spade. Tutti commenti, comunque, poco carini nei confronti della cantante. Ma, del resto, stare sotto i riflettori vuol dire anche essere più soggetti alle critiche. E comunque di quella serata non è stato solo il look di Alessandra a non convincere: anche Virginia Raffaele e Patty Pravo hanno dovuto leggere diversi commenti negativi sul loro abbigliamento.

Stefano Settepani, l’amore che le sta sempre accanto

Durante la sua ospitata al Festival di Sanremo, Alessandra Amoroso ha potuto contare, come sempre, sul suo fidanzato, Stefano Settepani, che per l’occasione ha aperto un profilo Instagram e ha condiviso con il popolo telematico un bellissimo e dolcissimo scatto insieme alla sua amata. “La mia prima foto. In bocca al lupo amore mio”, ha scritto semplicemente Stefano. I due si sono conosciuti proprio negli studi di Amici. Lui, infatti, lavora nei programmi della De Filippi ed è più grande di lei di 10 anni. Spesso e volentieri la coppia viene detta in punto di sposarsi, salvo poi smentire le voci con la mancata celebrazione delle nozze. A questo proposito, in passato, si è espressa proprio la cantante, che di fronte alle continue insinuazioni di un presunto profumo di fiori d’arancio nell’aria, ha affermato con fermezza: “Perché mi gufate? Che palline oh! Non è vero, basta!”. L’invito è abbastanza chiaro: non si deve parlare troppo di matrimonio, altrimenti la coppia sarà perseguitata dalla sfortuna.





