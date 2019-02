Alessandro Casillo/ In lacrime dopo la lite con Zerbi: “Sono stanco!” (Amici 2019)

E’ stata una settimana complicata per Alessandro Casillo che ad Amici 2019 sta venendo fuori non al meglio. Tutti lo avevano dato come sicuro vincitore e come nuovo Irama, come un giovane pronto a ridare smalto alla sua carriera mai davvero decollata, ma alla fine il cantante sta rimanendo schiacciato con il suo stesso peso. Non quello della musica e della sua bravura ma quello delle bugie e della poca chiarezza ed è lui stesso ad ammetterlo quando Rudy Zerbi, in settimana, ha deciso di affrontarlo per chiarire le cose una volta per tutte. Il pomo della discordia questa volta è il suo continuo lamentarsi per via della felpa rossa che indossa e, ancora una volta, per le assegnazioni che gli sono state date e che non sta affrontando nel migliore dei modi convinto che non gli permetterà di vincere la sfida e, forse, di lasciare la scuola a poche settimane dal serale. Rudy Zerbi, stufo della situazione, è arrivato in sala relax dai ragazzi e ha deciso di affrontare l’argomento al grido di: “Vorrei una volta per tutte parlare chiaramente con te, voglio che tu dica cosa c’è che non va con questa canzone”.

LO SCONTRO CON RUDY ZERBI

Alessandro Casillo non ha apprezzato di aver ricevuto “Certe notti” come assegnazione per la sfida ma quando il suo professore lo affrontare, lui fa un passo indietro e spiega: “La settimana è stata difficile di affrontarla per via della felpa rossa e che mancano poche settimane al serale” ma Zerbi non accetta più queste sue spiegazioni: “E’ da quando sei qua dentro che è una settimana difficile, ti voglio far vedere come è andata. Non ne posso più di sentire tutto il giorno questa pentola di fagioli”. Il professore vorrebbe più chiarezza da parte dello studente che prima dice di conoscere il valore della canzone e poi cade nuovamente rivelando a Mameli che questa canzone è stata scelta solo per farlo fuori confermando che si tratta di un complotto contro di lui. Ancora una volta la risposta che Rudy cerca non arriva e alla fine sottolinea: “Forse il tuo problema sei proprio tu, tu sei il problema”. Ma lui non si tira indietro e sembra pronto a mettersi in gioco: “Sono venuto qua per dimostrare a me, alla mia famiglia che ce la posso fare. Mi dispiace e chiedo scusa per quello che ho detto ma questa settimana è stata difficilissima. Sto avendo un approccio di m***a in questi giorni ma non ho mai pensato di subìre un complotto“. Clicca qui per vedere il video del momento.

ALESSANDRO IN LACRIME

Chi non pensava di veder piangere ancora Alessandro Casillo dopo tutto quello che è successo con Giordana Angi e Mameli si sbagliava e di grosso visto che il cantante, per via della discussione con Rudy Zerbi si è sciolto di nuovo in lacrime. Il cantante non vuole perdere questa occasione ma continua a stare male e se fino a qualche giorno fa erano le parole e le accuse della cantante a metterlo in crisi, questa volta è toccato a Zerbi. Come se non bastasse, proprio nella puntata di oggi di Amici 2019, Alessandro dovrà affrontare la sfida, ma siamo sicuri che avrà la testa al posto giusto per affrontare tutto questo o alla fine perderà il suo banco e lascerà la scuola a pochi passi dal grande serale e dalla felpa verde?



