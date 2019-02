Alvis Vs Jefeo, Amici 18 / “Mala noche” contro “Silenzio”: nuova sfida di inediti

Riparte la sfida degli inediti dei ragazzi della scuola di Amici 18. Nelle ultime settimane abbiamo ascoltato Alberto D’Urso contro Giordana Angi, Mameli contro Alessandro Casillo. Questa settimana è la volta di Alvis contro Jefeo. I brani con i quali i due cantanti si sfidan sono “Mala Noche” per Alvis e “Silenzio” per Jefeo, brani che tutti possono ascoltare sulla piattaforma TimMusic. Nel corso della puntata di Amici 18 in onda oggi su Canale 5, scopriremo quale dei due brani è stato il più ascoltato e, inoltre, verranno assegnati dei punti anche da un rappresentate della radio e dalla commissione dei professori di canto. Così come accaduto nelle precedenti puntate del talent, saranno quindi queste votazioni a decidere il brano vincitore della sfida tra Jefeo e Alvis.

AMICI 2019, ALVIS E JEFEO: SFIDA TRA INEDITI E NON SOLO

Sarà quindi una puntata ricca di sorprese per i ragazzi di Amici 18 ma anche per il pubblico a casa. In primis perché, dopo molte settimane, il talent torna in onda in diretta. Quella di oggi non è infatti una puntata registrata negli ultimi giorni ma va in onda in diretta. Ed è proprio durante questa che il pubblico potrà votare da casa l’allievo preferito. Alvis e Jefeo si esibiranno con il proprio inedito, Mala noche e Silenzio, e scopriranno le votazioni dei vari organi prima elencati. Il tutto nel corso di una nuova sfida a squadre tra Sparta e Atene, alla fine della quale potrebbe essere assegnata una nuova maglia del serale ma che, al contempo, potrebbe portare a nuove eliminazioni. Una puntata, quindi, imperdibile!

