Amici 2019, ed.18 / Diretta: concorrenti al serale, maglia verde per Alberto?

Amici 18: continuano le selezioni per il serale

C’è una grande sorpresa per i fan di Amici. A differenza di quanto accaduto nelle scorse settimane, lo speciale in onda oggi, sabato 16 febbraio, non è una registrazione. Oggi Amici 18 va infatti in onda in diretta. Una decisione inaspettata, che entusiasma i fan del talent di Canale 5 abituati a sapere da giorni prima l’andamento delle sfide a squadre e gli eventuali eliminati. Come annuncia anzi il comunicato stampa “I telespettatori potranno votare il loro preferito tramite @WittyTV e @MediasetPlay!” Una diretta, quindi, che darà al pubblico la possibilità di esprimere la propria preferenza, probabilmente proprio in vista dell’imminente serale di Amici 18. Possiamo comunque dare qualche prima anticipazione rispetto a quanto vedremo nel nuovo speciale di Amici.

Alberto conquista la maglia del serale di Amici 2019?

Nella nuova puntata di Amici 18, eccezionalmente in diretta su Canale 5, Maria De Filippi darà spazio ad una nuova sfida a squadre tra Sparta e Atene. Le sfide sono ormai importantissime perché dal loro esito non solo dipendono le sfide immediate, che possono causare l’eliminazione di alcuni ragazzi della scuola, ma soprattutto l’esame per l’accesso al serale. E oggi il pubblico potrebbe assistere alla consegna di un’altra maglia verde del serale. I ragazzi sono convinti che toccherà ad Alberto D’Urso prendere la maglia verde: il cantante si esibirà su “Perdere l’amore” e sull’aria lirica “Lucevan le stelle”. A rischio è invece la posizione di Alessandro Casillo che, pur avendo superato l’ennesima sfida immediata, è finito nel mirino di Rudy Zerbi che ha detto di lui “Tu non sei vero. Pensi di essere vittima di un complotto. Quando scegli tu i pezzi, hai sempre voti bassi. Devi essere onesto. Non c’è mai una volta che le cose sono dritte. Tu qui invece di produrre musica, produci solo pianto e lamentele. Tu hai più possibilità degli altri, sei già conosciuto”.

