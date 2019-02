Andrea Roncato/ Nicole Moscariello? Il suo amore mi ha cambiato, non bevo più

Tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo c’è anche Andrea Roncato. L’attore sarà protagonista di una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin, durante la quale verranno toccati molti argomenti. Si parlerà della carriera di Andrea, dei suoi amori ma anche dei momenti molto bui che ha affrontato nel corso della sua vita. Droga e alcol sono stati parte di questi momenti così bui. Solo pochi giorni fa, l’attore è intervenuto ai microfoni de I Lunatici, la trasmissione di Rai Radio 2 e ha parlato proprio di questa delicata vicenda, ammettendo di esserne fuori da molti anni. “Sono venti anni che non bevo neanche un alcolico, non fumo e non mi drogo. Sono ricordi molti passati. – ha raccontato Roncato – Erano notti brave, eccessi, stron*ate. Averne parlato è stato un problema. Io pensavo di fare bene, e invece no.”

ANDREA RONCATO E L’AMORE PER NICOLE MOSCARIELLO

Un periodo che oggi è solo un brutto ricordo per Andrea Roncato. L’attore, oggi tra gli ospiti di Verissimo, ha infatti raccontato che: “Io un giorno mi sono alzato e ho detto che certe cose non avrei più voluto farle e ho deciso di smettere. Ci ho messo due minuti ad uscire dal tunnel.” Oggi Andrea Roncato è un altro anche grazie all’amore. Nella sua vita c’è Nicole Moscariello, la sua nuova compagna da poco diventata sua moglie. Una storia che è una vera e propria favola. L’attore in una intervista di qualche tempo fa al settimanale Vero ha parlato proprio di Nicole e ha dichiarato che: “Dopo sette anni di convivenza le nozze con Nicole sono state il modo per legalizzare un’unione che era già in atto. Ecco, diciamo che non ho dovuto cambiare nemmeno lo spazzolino da denti. Ma l’alimentazione, devo dirlo, l’ho cambiata soprattutto grazie a lei”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA