C’è posta per te 2019/ Storie in diretta: Pio e Amedeo, Balotelli e Amoroso ospiti

Dopo la pausa per il Festival di Sanremo 2019, sabato 16 febbraio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con C’è posta per te. Maria De Filippi è pronta a raccontare nuove storie per emozionare, ma anche per far divertire il pubblico che risponde sempre presente. Dopo vent’anni dalla messa in onda della prima puntata, infatti, C’è posta per te resta una delle trasmissioni più amate e seguite della televisione italiana. Nonostante la concorrenza dei programmi della Rai, infatti, la trasmissione di canale 5 continua a portare a casa ascolti altissimi. Merito delle storie delle persone che chiedono l’aiuto della redazione di C’è posta per te per ricucire rapporti interrotti con la famiglia, per salvare un amore o per ritrovare una persona importante del passato. In ogni appuntamento, poi, non mancano le sorprese che hanno per protagonisti i personaggi più famosi del piccolo schermo e non solo. Quali saranno gli ospiti di questa sera? Andiamo a scoprirli.

C’È POSTA PER TE: GLI OSPITI DEL 16 FEBBRAIO 2019

La puntata di C’è posta per te in onda il 16 febbraio sarà ricca di emozioni, ma anche di divertimento per la presenza del duo comico più famoso del momento. Ospiti di Maria De Filippi saranno Pio e Amedeo. I due comici foggiani, dopo aver conquistato il pubblico di Sanremo, tornano in tv per mandare la posta a Mario Balotelli che accetterà l’invito presentandosi in studio per scoprire chi ha deciso di inviargli la posta. Quale sarà il motivo che ha spinto Pio e Amedeo ad inviare la posta a Mario Balotelli? La seconda sorpresa della serata avrà invece come regalo una delle più bele voci della musica italiana ovvero Alessandra Amoroso che, per festeggiare i suoi dieci anni di carriera, torna a casa della donna che ha creduto per prima nel suo talento.

LE STORIE DELLA PUNTATA

Storie di amori interrotti, ma anche ostacolati, genitori che cercano di ricucire un rapporto con i propri figli e viceversa, persone alla ricerca del primo amore: sono questi gli ingredienti di C’è posta per te che, questa sera, cercherà di salvare la storia d’amore di Cristal che, insieme ai genitori, ascolterà il messaggio dell’uomo che, forse, continua ad amare. “Io non voglio passare il resto della mia vita avendo paura che tu mi lasci”, dice lui. Ad ostacolare, apparentemente, la storia d’amore sarà la mamma di Cristal, visibilmente contraria al rapporto: “A mia figlia Cristal non manca niente e non aveva bisogno dell’intestazione della casa”, dice a donna. Quale sarà il motivo che ha causato problemi in questa storia d’amore? Lo scopriremo stasera. Nel frattempo, cliccate qui per avere una piccola anticipazione.



