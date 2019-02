CLIZIA INCORVAIA E FRANCESCO SARCINA/ “Ricominciare per scrivere una nuova storia”

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina de Le Vibrazioni sono tornati insieme? La modella ed ex concorrente di Pechino Express ha pubblicato pochi minuti fa una foto su Instagram in cui è abbracciata al frontman de Le Vibrazioni. Ad accompagnare il messaggio una lunga didascalia in cui la Incorvaia ha lasciato intendere che potrebbe essere tornato il sereno tra i due. “Ricominciare per scrivere una nuova storia” – scrive Clizia sul suo profilo Instagram. Poi la ex principessa racconta-fiabe di Chiambretti Night ha scritto: “lasciandosi alle spalle il passato e disegnando un nuovo PRESENTE! Le paure sono vecchi orpelli, la bellezza é il nuovo incipit. Amare ed essere amati è sempre una gran forma di coraggio”. Parole chiare quelle scritte dalla Incorvaia che lasciano intendere un possibile ritorno di fiamma tra la coppia che si è sposata nel 2015 in Sicilia.

CLIZIA INCORVAIA: LA CRISI A NOVEMBRE 2018

Sembrerebbe superata la crisi tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina risalente a novembre 2018. In quell’occasione la showgirl aveva utilizzato ancora una volta i social per ufficializzare la fine della storia d’amore con il cantante de Le Vibrazioni. La fine di un amore lo si sa non è mai semplice, ma in quell’occasione Clizia è riuscita a mettere su una bilancia tutto il bene condiviso con Francesco mettendo da parte i sentimenti di rabbia e dolore. Una scelta rispettabilissima a conferma del grande amore che c’è stata tra i due. La Incorvaia, infatti, ha voluto ringraziare Francesco Sarcina per tutto “il bello che c’è stato e l’amore donato”, parole di grande stima ed affetto a conferma che quando ci si lascia sarebbe giusto ricordare le cose belle e non solo quelle brutte. Francesco e Clizia si sono amati tanto: 5 anni d’amore, un matrimonio celebrato nel 2015 in Sicilia con 260 invitati e la nascita della piccola Nina. Poi la coppia nel 2016 è stata protagonista, insieme, a Pechino Express, il game reality condotto da Costantino della Gherardesca su Rai2. Le cose tra i due sembravano procedere a gonfie vele fino all’inaspettato addio.

Clizia Incorvaia ringrazia Francesco Sarcina

Ecco cosa ha scritto Clizia Incorvaia in occasione dell’addio a Francesco Sarcina. Un messaggio di stima ed amore: “Quando una grande storia d’amore finisce,tutti si scordano della BELLEZZA! ma é alla bellezza che vorrei fare omaggio. Grazie,per questo amore immenso che mi hai donato e per questa figlia unica! mi spiace per esserci preclusi bellezza ulteriore,mi spiace per ciò che potevamo essere e non siamo stati! Francesco ti auguro il meglio. Con affetto,Clizia”. Oggi sembrerebbe essere tornato il sereno per la coppia a cui auguriamo tanta felicità. Clicca qui per la foto pubblicata da Clizia Incorvaia su Instagram



