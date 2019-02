CRISTINA GAROFALO/ Chi è la moglie di Pio D’Antini: modella e mamma

Cristina Garofalo è il volto “nascosto” di Pio D’Antini, il noto comico che in coppia con il partner storico forma il duo Pio e Amedeo. La modella è conosciuta da tutti i fan dell’artista e non solo perché è una bellezza mediterranea mozzafiato, ma anche perché è riuscita a diventare la moglie di Pio dopo dieci anni di fidanzamento. “Come se fossimo sposati da sempre”, ha sottolineato invece il comico in un’intervista al settimanale Spy. I due infatti si sono incontrati appena minorenni, grazie ad un semplice giro nel centro della città. Il colpo di fulmine è stato immediato, anche se la coppia ha aperto le porte alla piccola Chiara solo nel 2016, quando è nata la primogenita. Stesso anno in cui tra l’altro Cristina e Pio hanno deciso di pronunciare il fatidico sì. Questa sera, sabato 16 febbraio 2019, Pio D’Antini sarà ospite di C’è posta per te con Amedeo ed a quanto pare non verranno accompagnati dalle rispettive mogli. Gli ammiratori forse vorrebbero vederli tutti e quattro insieme, ma per ora le occasioni pubbliche in cui il duo comico si mostra come quartetto a tutta famiglia sono davvero poche.

CRISTINA GAROFALO, MOGLIE DI PIO D’ANTINI

Pio e Amedeo sono una coppia in tv e nella vita, ma nel privato è Cristina Garofalo a battere il partner del marito su tutta la linea. La modella di origini foggiane e residente a Milano ha infatti mantenuto le redini della scorsa Pasqua, riuscendo a tenere al proprio fianco Pio D’Antini e la figlia Chiara. Nessun incontro per i due artisti, anche se Cristina ed il consorte hanno incontrato altri amici con cui si sono divertiti fra canti e balli. Come sottolinea Today, Pio dimostra al fianco della sua compagna di vita diessere un papà e marito estremamente innamorato. E’ trascorso però quasi un anno da allora ed i fan si chiedono se la Garofalo riuscirà a richiamare all’ordine l’artista pugliese anche per la prossima Pasqua. Sembra proprio di sì, visto che negli ultimi giorni Pio ha pubblicato su Facebook una foto con moglie e figlia al centro, in cui sottolinea il proprio stato d’animo: “la felicità”. “Il nostro San Valentino”, svela invece Cristina su Instagram pubblicando la stessa immagine. Le foto di coppia non mancano sui profili social dell’artista, insieme alla moglie oppure solo con la piccola di casa. Cristina invece preferisce dare spazio anche ai suoi look, dalla lingerie seducente ai selfie per le promozioni, fino ad una Stories che ha già fatto battere il cuore degli ammiratori. “Come il primo giorno, sempre più innamorato della mia Cri”, recita infatti un biglietto che Pio ha scritto per la moglie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CRISTINA (@cristinadantini) in data: Feb 14, 2019 at 1:08 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA