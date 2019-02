DAVIDE DE MARINIS/ Video, dopo il 4° posto, punta al podio (Ora o mai più 2)

Davide de Marinis è uno dei cantanti protagonisti di “Ora o mai più 2“, lo show del sabato sera di Raiuno condotto da Amadeus. Il cantante, conosciuto per la hit del 1999 “Troppo Bella”, ha deciso di rimettersi in gioco partecipando al programma musicale che offre a otto (ex) stelle della musica italiana una seconda possibilità nel districato panorama musicale. Una partecipazione che a De Marinis sta regalando tantissime emozioni come ha raccontato a Lagazzettadellospettacolo.it: “Tante emozioni, tantissime, direi a mille perché ogni puntata è veramente una sorpresa, ed è proprio il bello dell’essere umano che messo davanti a situazioni nuove si lascia coinvolgere… io non ho mai partecipato ad una sorta di reality, vivo due, tre giorni alla settimana parecchie ore negli studi Rai, alcune cose vengono filmate ed altre invece no, come le prove”. In realtà il cantante avrebbe dovuto partecipare alla prima edizione, ma è stato chiamato solo un anno dopo: “sono davvero contento che sia andata così, anzi penso che mi sia andata anche meglio”.

Davide De Marinis convince la giuria di Ora o mai più 2

Durante la puntata di sabato 2 febbraio 2019 di Ora o mai più 2, Davide De Marinis è tornato sul palco con il suo coach Fausto Leali per cantare “Io camminerò”, una splendida canzone scritta da Umberto Tozzi e Giancarlo Bigazzi. Un’esibizione che ha messo d’accordo quasi tutti i coach-giudici che si sono espressi così: Ornella Vanoni 9, Red Canzian 8, Orietta Berti 8, Rettore 7, Ricchi &, Poveri 7, Marcella Bella 8, Toto Cutugno 10 per un totale di 57 punti. Molto bene anche la seconda manche, che ha visto il cantante esibirsi in coppia con Amedeo Minghi sulle note di “1950”, un altro successo del cantautore italiano. Anche questa volta la giuria si è espressa con ottimi voti: Rettore 8, Orietta Berti 8, Red Canzian 8, Ornella Vanoni 8, Toto Cutugno 10, Marcella Bella 7 e Ricchi & Poveri 8 per un totale di 114 voti (entrambe le esibizioni). Un ottimo risultato che ha visto Davide classificarsi al quarto posto della classifica finale.

Davide De Marinis e Fausto Leali

Sicuramente a giocare un ruolo importantissimo nella crescita di Davide De Marinis a Ora o mai più 2 è la collaborazione con il coach Fausto Leali. Una vecchia conoscenza per il cantautore che a lagazzettadellospettacolo.it ha detto: “Con Fausto Leali è stata “amicizia a prima vista”, anche se poi non è proprio a prima vista in quanto io da bambino andavo a casa sua, perché il mio papà era cugino di secondo grado della moglie. Quindi la mia famiglia (io, mia sorella, la mia mamma ed il mio papà) ci ritrovavamo spesso ad andare a casa sua il sabato, (all’epoca abitava appena fuori Milano) e passavamo intere giornate in compagnia”. Un rapporto di amicizia quello tra Leali e De Marinis che conosce personalmente le figlie del cantante e che ricorda ancora oggi i primi incontri: “parlavamo molto, mi faceva vedere i suoi strumenti musicali… purtroppo dopo un po’ Fausto e la moglie Milena si sono separati e quindi ho perso di vista tutta la situazione di un tempo, e ritrovare Fausto Leali ad Ora o Mai Più è stato come riaprire una porta sul mio passato”.





