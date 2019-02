Emanuele e Cristal, C’è posta per te/ “L’ho lasciata 2 volte sull’altare ma l’amo”

Emanuele è il protagonista della terza storia di questa nuova puntata di C’è posta per te 2019. Emanuele chiede l’aiuto del programma e di Maria De Filippi per riconquistare Cristal, la sua fidanzata, ormai ex. Il ragazzo racconta che Emanuele ha lasciato Cristal dopo 8 anni di fidanzamento “Ho fatto tanti tentativi ma lei non si fida più di me così come non si fidano più i suoi genitori.” Emanuele ammette infatti di averla fatta grossa: per due volte hanno preparato il matrimonio con tanto di data scelta e per due volte lui l’ha lasciata prima delle nozze. Lo ha fatto sotto la pressione dei genitori di lui che credevano che Cristal fosse interessata solo ai loro soldi. È per questo che Emanuele chiama in studio Cristal assieme ai suoi genitori. Tutti e tre accettano l’invito e il loro ingresso in studio viene accolto dalle parole di Emanuele.

EMANUELE CHIEDE PERDONO A CRISTAL, INTERVIENE LA MADRE

“Ciao Cristal, sono qui per ridarti la dignità che ti ho tolto con le mie azioni, mandando all’aria più volte il nostro matrimonio. – esordisce Emanuele in studio – E voglio dirtelo qui, davanti a tutti, che il mio amore per te è davvero forte. Ho capito che mi manca tutto di te, la nostra quotidianità. Non ci sono giorni che non ti penso. Ho voluto chiamare anche i tuoi genitori perché mi hanno sempre trattato con un figlio cosa che io non ho ricambiato.” Cristal però non si fida delle sue parole: “Io lo amo ancora ma lui per me non ha più credibilità. Queste cose me le ha già dette ma ha sempre infranto le sue promesse”. A prendere la parole è però la madre della ragazza: “Io non voglio buttare fango su di lui, però non ho mai capito che hanno i tuoi genitori contro mia figlia che è una perla. In due mesi è rinata, prima non riusciva neppure ad andare a lavoro”. Se la mamma è comprensiva, il padre no “Per me è chiusa qui”. I vari tentativi di Maria De Filippi non servono a cambiare le cose: alla fine Cristal chiude la busta.





