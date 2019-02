Federica Marinari/ Video, lacrime con Giordana: “Ho un casino dentro!” (Amici 2019)

Una delle new entry di Amici 2019 è stata Federica Marinari e chi aveva visto in lei qualcosa di più della sua immagine e del suo muso duro ci ha visto lungo. La ragazza è già entrata nel cuore di molti e in settimana, ad Amici 2019, ha avuto modo di mostrare quello che di più nascosto c’è dentro il suo vero io, quella voglia di tenere ben nascoste emozioni che se venissero a galla potrebbero travolgerla. Il suo arrivo nella scuola non è stato accolto nel migliore dei modi perché è arrivato con una sfida ma Federica ha subito chiarito di non essere al suo primo tentativo e di tenere tanto a fare questo percorso e portarlo avanti con successo. In settimana è successo qualcosa di particolare visto che la giovane si è sciolta in lacrime prima in sala prove e poi anche con Giordana Angi con la quale sembra avere già un rapporto speciale.

LO SFOGO IN SALA E LE LACRIME

A venire a galla in sala prove ad Amici 2019 è stato un passato difficile che non lei non ha svelato in pieno ma che non è riuscita a contenere quando la vocal coach le ha chiesto proprio di lavorare su questo visto che alcuni professori l’hanno criticata di non mostrare tutto il meglio di sé. Federica Marinarina ha spiegato di aver bisogno di un po’ di tempo per carburare e lasciarsi andare e questo lavoro l’ha spinta a piangere in sala prove: “Io so bene chi sono e quello che ho dentro. Ma in passato ho fatto la promessa di non far trasparire tutte le mie emozioni. Ho solo 25 anni, è vero, ma da quando sono nata ne ho viste di tutti i colori ti chiudi anche un pochino perché non ti fidi e hai paura di mostrarti”. Le lacrime le rigano il volto ma non c’è niente da fare per fermarsi e anche una volta che ha lasciato la sala, ha continuato a piangere negli spogliatoi ma questa volta non da sola ma con la sua neo amica, Giordana Angi. Clicca qui per vedere il video del momento.

LO SFOGO CON GIORDANA A correre in soccorso di Federica Marinari è proprio Giordana Angi. Le due si chiudono negli spogliatoi e sedute a terra si ascoltano e si parlano come due persone che si conoscono da sempre. Proprio alla cantante, la new entry di Amici 2019 ha rivelato: “Tutto è partito perché ho nascosto i sorrisi nel cassetto e ho costruito un’armatura. Ho un casino dentro”. Giordana sembra felice di quello che è successo soprattutto perché anche lei stava piangendo: “Abbiamo pianto nello stesso momento”. Le due sorridono e poi si consolano a vicenda: “I disastri sono colori, sono emozioni, hai una sensibilità assurda, in questo modo sei viva. E’ una cosa bella, hai qualcosa da dire e da provare. Essere tanto comporta difficoltà di gestione, ne sono sicura”. Federica ringrazia e le due sembrano davvero molto vicine, tra loro nascerà qualcosa di più profondo di un’amicizia?

