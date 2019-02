GIANFRANCO PELEGRI/ Una sorpresa dal figlio di Grecia Colmenares?

Gianfranco Pelegri era pronto a sbarcare sull’Isola dei Famosi 2019 per incontrare la madre Grecia Colmenares? Il dubbio è lecito, anche se non lo sapremo mai. L’attrice di tante telenovelas di successo è stata infatti eliminata al televoto, il secondo dal suo arrivo nel reality. E questo pomeriggio, sabato 16 febbraio 2019, la vedremo a Verissimo per scoprire come abbia vissuto la sua esperienza. Ci sarà anche Gianfranco? Ci sono delle possibilità in merito, visto che i due hanno un ottimo rapporto, anche se in passato si sono dovuti allontanare per diverso tempo. Lo ha svelato Pelegri in un’intervista a Grand Hotel, quando ha parlato di come abbia sofferto della decisione della madre di lasciarlo con il padre per tornare in Venezuela. E gli ammiratori della Colmenares erano già pronti ad assistere all’incontro in stile Carramba che sorpresa, soprattutto considerando che il figlio dell’ex Naufraga si trovava in silenzio social dalla fine di gennaio fino a ieri. Uno dei tasti da toccare a Verissimo sarà comunque il loro rapporto, soprattutto alla luce delle dichiarazioni di Gianfranco sulla madre.

GIANFRANCO PELEGRI, FIGLIO DI GRECIA COLMENARES

Gianfranco Pelegri farà una sorpresa a Grecia Colmenares? Ci sono poche probabilità che ciò avvenga, anche se Verissimo sarebbe potuto diventare un’occasione speciale per vedere madre e figlio insieme. Non si sa comunque se il figlio di Marcelo Pelegri e della nota attrice sia riuscito a fare in tempo a raggiungere lo studio televisivo del programma di Silvia Toffanin, visto che le registrazioni si sono svolte ieri, in un orario in cui il ragazzo si trovava ad Amsterdam. Lo scopriamo infatti grazie alle sue Stories di Instagram, dove segnala la sua presenza nella città colorata e ci mostra in una breve clip anche un artista di strada, che con un salto lungo significativo riesce a scavalcare ben cinque persone. E’ possibile che Marcelo abbia deciso di non fare ulteriori incursioni televisivi e stia aspettando che i riflettori iniziali si spengano su Grecia, per avere un incontro privato.

