Gigi D’Alessio / La crisi con Anna Tatangelo a Verissimo e i duetti a Ora o mai più 2

Gigi D’Alessio sarà il protagonista di Ora o mai più 2 a poche ore dalle dichiarazioni rilasciate dalla sua compagna, Anna Tatangelo, a Verissimo. E se nel salotto di Silvia Toffanin si parlerà soprattutto della sua storia d’amore, della rottura e del ritorno di fiamma con l’artista di Sora, nello studio di Rai 1 a parlare sarà soprattutto la musica. D’Alessio si metterà infatti a disposizione di alcuni dei protagonisti della nuova edizione del format, che potranno riprendere in mano la loro gara canora, messa momentaneamente in attesa a causa della settimana dedicata al Festival di Sanremo. I concorrenti, in particolare, duetteranno assieme a lui sulle note dei suoi più importanti successi. E chissà cosa gli riserveranno gli irriverenti giurati nel parterre, che già in passato hanno dimostrato di non avere peli sulla lingua. Sarà una puntata da non perdere?

Anna Tatangelo: “Lui mi ha capita e abbiamo superato la crisi”

Amore a gonfie vele tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Ospite a Verissimo, la cantante di Sora ha ammesso che per entrambi ormai la crisi è soltanto un brutto ricordo. Il merito di tutto questo, conferma però l’artista, è soprattutto del suo compagno, che con pazienza ha ascoltato il suo punto di vista e compreso i suoi stati d’animo: “Gigi è una persona molto intelligente – ha ammesso la Tatangelo nello studio di Verissimo – Lui mi ha capita e abbiamo superato anche questo momento”. Archiviata la crisi, sul loro rapporto oggi non vi è più l’ombra di alcuna nube e dopo 14 anni d’amore, entrambi stanno vivendo quello che può definirsi come un nuovo inizio: “Io adesso sono serena – ha confermato l’artista di Sora nel salotto di Silvia Toffanin – Ora bisogna dedicarsi di più, perché dopo 14 anni è facile darsi per scontati e le buone intenzioni ci sono”.

“A San Valentino mi ha lasciato una rosa rossa sul letto”

A pochi mesi dalla crisi che ha messo in discussione il suo rapporto con Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio non ha perso l’occasione di dimostrare alla sua compagna tutto l’amore che lo lega a lei. In occasione di San Valentino, il cantante partenopeo ha sorpreso la Tatangelo con un piccolo pensiero, un gesto d’amore che la stessa cantante ha rivelato nel corso dell’intervista concessa a Verissimo: “Mi ha lasciato una rosa rossa sul letto”. Sul suo profilo social, invece, D’Alessio ha ricordato la festività degli innamorati con uno dei brani più celebri del suo repertorio, il successo dal titolo “Le cose dette mai”, che l’ha visto duettare proprio con la sua amata. “Di questo Amore noi saremo gli angeli… Buon #SanValentino a tutti gli innamorati!”, si legge su Instagram. Quali saranno le nuove dichiarazioni rilasciate dalla Tatangelo sulla loro storia d’amore? Per scoprirlo, l’appuntamento è per oggi pomeriggio a Verissimo, mentre questa sera, nella prima serata di Rai 1, Gigi D’Alessio tornerà a cantare tra i protagonisti di Ora o mai più 2.



