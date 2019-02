Grecia Colmenares/ “Marco Maddaloni? Ho conosciuto sua moglie, che è…” (Verissimo)

Grecia Colmenares sarà ospite del salotto di Verissimo per ripercorrere tutte le emozioni vissute nel corso dell’avventura all’Isola dei Famosi 2019. Protagonista indiscussa delle telenovelas più seguite tra gli anni ’80 e ’90, l’attrice svelerà alcuni dettagli ancora inediti sulla sua esperienza da naufraga. Giunta in Italia per l’intervista di rito con Alessia Marcuzzi, la Colmenares ha rivelato di non aver sofferto eccessivamente nel vestire i panni della naufraga, dal momento che la sua permanenza in Honduras, a dispetto di quanto dichiarato dalla maggior parte dei concorrenti, è stata piuttosto piacevole. “Per me non è stato facile e credo che per nessuno dei naufraghi lo sia – ha rivelato l’ex isolana nell’intervista nello studio del reality – però credo che l’Isola sia magica, unica!”. Nelle sue parole anche un messaggio di affetto nei confronti delle naufraghe eliminate in studio: “Vedo le mie compagne lì e mi ricordo tante cose forti”.

Grecia Colmenares, “La pipì vicino a Paolo Brosio? Solo la prima notte”

Ma Grecia Colmenares è finita al centro del chiacchiericcio mediatico a causa di una “strana” abitudine, quella di fare pipì nei pressi dell’accampamento e, in particolare, nelle immediate vicinanze di Paolo Brosio. Proprio il concorrente di recente si è lamentato di questo aspetto dell’attrice, arrivando addirittura a fare il suo nome per la nomination settimanale. A spiegare un po’ meglio quanto accaduto è stata l’ex naufraga, che nello studio del reality ha confermato che l’episodio contestato da Brosio “è successo la prima notte”. Al centro della sua motivazione, la necessità di non allontanarsi troppo dagli altri ed evitare spiacevoli incontri con i veri abitanti dell’Isola: “Noi naufraghi non sappiamo dove andare a fare pipì – ha rivelato l’attrice – io l’ho fatta lontano, però loro mi hanno detto ‘Grecia, dove hai fatto pipì?’, ‘Qui’, ‘No, devi andare più lontano’. E menomale che non ci sono andata, perché c’erano i serpenti”.

Il legame con Marco Maddaloni

Chissà se oggi pomeriggio Grecia Colmenares ripercorrerà a Verissimo i motivi che l’hanno spinta a legarsi così profondamente a Marco Maddaloni. Nell’intervista rilasciata ad Alessia Marcuzzi, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2019 ha cercato di sedare gli animi e allontanare, dagli occhi dei rispettivi partner, lo spettro della gelosia: “Ho conosciuto sua moglie, è bellissima! – ha ammesso l’attrice, che a quanto pare si sarebbe legata al judoka semplicemente per sentirsi protetta: “Nell’uomo c’è la forza – ha rivelato l’ex naufraga – noi siamo donne, abbiamo bisogno di un uomo vicino per fare le cose più dure. E c’è una competenza… avrei voluto fare la ruota (del riso, ndr) forte come lui, ma…”. E se qualcuno ha criticato il suo percosso in Honduras, per Alba Parietti non ci sono dubbi, l’ex protagonista di Topazio e Manuela è “una botta di energia bellissima e positiva” che faceva bene “a fare la pipì sulla testa di Paolo Brosio”.



