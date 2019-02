Il piccolo principe/ Video, su Italia 1 il film d’animazione (oggi, 16 febbraio 2019)

Il piccolo principe va in onda stasera, 16 febbraio 2019, su Italia 1. Si tratta di un film d’animazione che è stata realizzata in Francia nel 2015 dalla casa cinematografica della Orange Studio in collaborazione con la Onyx Films, la M6 Films, la Paramount Animation, la On Animation Studios e la On Entertainment mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata gestita dalla Lucky Red. La regia è stata affidata a Mark Osborn, il soggetto è stato tratto dal celebre ed omonimo romanzo scritto da Antoine de Saint-Exupéry con il contributo dello stesso attore e di Bob Persichetti che hanno apportato delle varianti mentre l’adattamento della sceneggiatura è stato firmato dallo stesso Persichetti e da Irena Brignull. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Hans Zimmer e Richard Harvey, la scenografia è stata ideata da Lou Romano e Celine Desrumaux. Nella versione originale hanno prestato la loro voce ai vari personaggi animati attori del calibro di Jeff Bridges, James Franco, Benicio Del Toro e Rachel McAdams.

Il piccolo principe, la trama del film

Il piccolo principe, la trama del film

Passiamo ora alla trama de Il piccolo principe. Ci troviamo in un mondo immaginario nel quale anche i bambini si comportano da adulti per cui non si divertono praticamente mai in quanto chiamati ad occuparsi di tanti doveri, vive una ragazzina assieme alla propria madre. La mamma vorrebbe il meglio per lei ed è per questo che decide di farle prendere parte agli esami per poter accedere alla più blasonata scuola presente nella loro città. Purtroppo gli esami non vanno come avrebbero voluto con la ragazzina che non si dimostra sufficiente valida per accedervi. Questo tuttavia non scoraggia le due donne ed in particolare la mamma che decide di trovare casa nello stesso quartiere dove è ubicata la scuola in maniera tale da permettere alla figlia di studiare per un intero anno e quindi farsi trovare maggiormente pronta nella successiva occasione. Le due donne non disponendo di denaro a sufficienza vanno a vivere in una casa non proprio straordinaria che peraltro si trova in confine con una costruzione alquanto bizzarra. Un giorno mentre sta studiando la ragazzina sente un incredibile frastuono che arriva dalla casa vicina. Va a controllare ed uno strano aviatore abbastanza in là con gli anni in pratica è andato a sbattere contro il muro con il proprio biplano. Tra la ragazzina e lo stesso avviatore avrà quindi inizio una bellissima storia d’amicizia durante la quale l’uomo non perderà occasione per raccontarle la storia del piccolo Principe e della sua rosa che aveva conosciuto alcuni anni prima durante un volo nel deserto. Una storia che appassionerà oltremodo la ragazzina che peraltro contravverrà agli ordini della madre preferendo la storia ai propri impegni scolastici.







