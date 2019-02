Isola dei Famosi 2019/ Maddaloni e Bettarini fanno pace, Solei e Jeremias invece…

Gioie e dolori per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019. Il comunicato tanto atteso da tutti è finalmente arrivato: la produzione ha deciso che è arrivato il momento di eliminare la macchina del riso, che tanti scontri e polemiche ha causato in questi giorni. I naufraghi riceveranno quindi normalmente la propria razione di riso. Questo, però, allevia solo per poco gli umori del gruppo. Giorgia è fortemente in crisi e lo manifesta piangendo a dirotto. Colpa della fame, unita al maltempo e alla debolezza accusata per il forte dimagrimento. La fame alimenta, com’è ormai noto, anche le tensioni. Dopo la diretta di giovedì, Soleil Sorge ha deciso di chiarire con Luca Vismara: “Devi avere più sensibilità – l’ha accusato la ragazza – Parlando anche con gli altri, mi hanno detto che quello è il parere di due persone e non di diciassette!”

CHIARIMENTO TRA MADDALONI E BETTARINI

Intanto, sull’Isola che non c’è, Kaspar Capparoni è da solo ma non ne risente e, anzi, ammette: “La notte a parte il problema di tenere il fuoco non è stata dura. Adesso il problema è il tempo che sembra non voglia smettere e ho paura sarà dura. Questa è la vera isola: non ci sono mezzucci, scappatoie o ipocrisie. Quello che sei, sei”. Oltre a quello tra Soleil e Luca è arrivato anche il chiarimento tra Marco Maddaloni e Stefano Bettarini. “Se ti dicono una cosa informati prima. Io non l’ho mai toccata, davvero” ha ammesso Marco, trovando le scuse di Stefano “Siamo stati due ingenui, anche io ho sbagliato ma gli altri hanno solo la codina di paglia. Io ti chiedo scusa per aver creduto ad altre persone”.

NOTTE DI PASSIONE PER SOLEIL E JEREMIAS?

Intanto per Soleil Sorge – che è la leader di questa settimana, e Jeremias Rodriguez è arrivato il momento di trascorrere la notte sull’Isla Bonita: cosa sarà accaduto? Sarà stata una notte piccante? Di certo le premesse ci sono tutte, visto che già sulla barca, lasciando gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi, i due si sono scambiati baci molto appassionati. Nei prossimi daytime scopriremo se Soleil e Jeremias hanno trascorso questa prima notte “da soli” lasciandosi andare alla passione oppure abbiano preferito dormire solamente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA