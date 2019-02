JESSICA MORLACCHI/ Video, “Soffrivo di forti attacchi di panico…” (Ora o mai più 2)

Jessica Morlacchi è una delle concorrenti della seconda edizione di Ora o mai più 2, il programma musicale condotto con grande successo da Amadeus il sabato sera su Rai1. La ex voce dei Gazosa è tornata più agguerrita che mai dopo un periodo trascorso lontano dal mondo dello spettacolo e della musica. “Vengo da una lunghissima pausa, soffrivo di attacchi di panico molto forti che mi hanno impedito di continuare a fare musica, a cantare, fino a quando fortunatamente mi sono ripresa, sono guarita” ha raccontato Jessica dalle pagine di RadioCorriereTv. Tre mesi fa ha ricevuto la chiamata da parte degli autori di “Ora o mai più” come ha raccontato la stessa cantante: “per invitarmi a fare il provino. È andata bene e ora mi ritrovo felicemente nel cast, molto carica, con tanta voglia di fare, fortunatamente sono capitata con Red Canzian, il maestro per eccellenza”.

Jessica Marlocchi e Red Canzian

Durante l’ultima puntata di Ora o mai più 2, Jessica Marlocchi è stata una delle vincitrici con Silvia Salemi e Paolo Vallesi. Una vittoria per tre, visto che tutti e tre i cantanti hanno ottenuto lo stesso punteggio. Un successo strepitoso quello dell’ex voce dei Gazosa che, puntata dopo puntata, sta conquistando il cuore del pubblico ma anche quello dei coach-giurati. Sabato 2 febbraio, poco prima dello stop per Sanremo 2019, la cantante è tornata in gara con il suo coach Red Canzian sulle note di “Uomini Soli”, il brano vincitore di Sanremo 1990. Un plebiscito di voti per lei da da parte dei coach: ben 65 punti. Stessa sorte anche durante la seconda manche, quando Jessica ha cantato con Marco Masini sulle note di “Ti innamorerai” totalizzando ben 63 punti per un totale di 128. A Ora o Mai Più la cantante ha trovato come coach Red Canzian su cui ha detto: “persona con una grande carriera alle spalle. Per me è un mito, ti mette a tuo agio, ti dà una carica pazzesca e ti tratta con estremo amore. Ho un paio di anni in più della figlia, si può dire che mi tratta come se fossila sua bambina. Puntiamo alla perfezione, lui è un grandissimo perfezionista, curiamo il dettaglio, c’è sintonia, ci sentiamo più volte al giorno, ci scriviamo, ci vediamo, non è solo una cosa lavorativa ma un confronto quotidiano tra due persone che amano fare questo lavoro, la musica, nonostante io sia accanto a lui una principiante”.

Jessica Morlacchi: “non volevo uscire, non volevo vedere e parlare con nessuno”

Dalle hit parade alla solitudine. Jessica Morlacchi dalle pagine di RadioCorriere Tv ha raccontato di un momento molto delicato della sua vita: “Mi sono ritrovata da una vita pazzesca tra palchi, teatri, concerti, tour, alberghi, riunioni e contratti, a stare nella mia stanza, dentro casa, a non volere uscire, non volere vedere e parlare con nessuno, per tanti e tanti anni, dormivo tutto il giorno, scappando dallarealtà, mi faceva paura questa nuova situazione psicofisica”. Ad un certo punto la cantante ha deciso di rivolgersi ad uno specialista per superare questo momento: “l’ansia ha smesso di prendere il sopravvento, sono tre anni che sto bene”. La musica non l’ha mai abbandonata, anzi è sempre stata una costante della sua vita, anche se non nasconde di aver avuto una sorta di blocco verso il palco, i concerti. Jessica è contenta dell’opportunità di Ora o mai più 2 e della nuova popolarità: “Sono pronta ad affrontarla, è una cosa che mi riempie il cuore, avere le persone vicine che ti chiedono di fare la foto, ti lasciano il commento sui post, ti danno carica”. Il suo sogno nel cassetto è quello di tornare in gara al Festival di Sanremo: “tornare al Festival e viverlo come dico io. Ho vissuto quel palco con il pani-co, vorrei godermelo da trentenne, da persona che capisce su quale palco sta cantando”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA