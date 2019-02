Laura Chiatti/ “Per mio marito Marco Bocci ho rinunciato a un film” (Verissimo)

Laura Chiatti dal 14 febbraio 2019 è la protagonista di “Un’avventura”, il film uscito in tutte le sale italiane in compagnia di Michele Riondino. Nel ruolo inedito che la vede oltre che recitare anche cantare e ballare, l’attrice bionda racconterà le prime emozioni a Verissimo, con Silvia Toffanin. Il personaggio dell’attrice umbra, rimarcando propri le canzoni di Lucio Battisti, si chiama Francesca ed è “una ragazza dalle bionde trecce, gli occhi azzurri e poi…”, ironizza l’attrice citando La canzone del sole. Attraverso Bestmovie.it, si leggono le sue recenti dichiarazioni sulla pellicola cinematografica: “La proposta di fare questo film per me è stata fin da subito attraente. In teatro non me la sono mai sentita di fare un musical e dunque è stato bello pensare di proiettare questo sogno al cinema. I riferimenti ovviamente sono La La Land e Chicago e se pensi a quelli ti scoraggi, pensi di non essere all’altezza. Ma la componente musical di Un’avventura per fortuna non è visionaria, ma realistica”.

Laura Chiatti, Marco Bocci e quella frase di Ayrton Senna

Proprio in merito alla sua carriera di attrice, Laura Chiatti di recente ha anche rinunciato ad un film per amore di Marco Bocci. Ed infatti, la scorsa primavera l’attore è stato colpito da un herpes che si è esteso al cervello ed è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. La moglie è stata al suo fianco giorno e notte, rinunciando anche ad un progetto importante. “Gli ho detto ‘Ti prometto che tutte le notti sarò qui’. Dovevo girare un film, e nonostante Marco mi dicesse di non rinunciare, ho deciso di annullarlo. Non me la sentivo, volevo stare con mio marito”, ha raccontato intervistata tra le pagine del settimanale Grazia. “Quel giorno, tornando a casa, su Explora mi è comparsa una frase di Ayrton Senna: ‘Non esiste curva che non si possa superare’. Una specie di frase mistica per me. Gliel’ho scritta sull’armadietto dell’ospedale”, ha aggiunto la Chiatti. Questa brutta situazione, è stata affrontata da lei con coraggio e determinazione: “È successa una cosa strana: come se qualcuno mi avesse preso il corpo e mi avesse detto: ‘Siediti, ci penso io”. Per ascoltare l’intervista per intero, non perdetevi il nuovo appuntamento con Verissimo in onda oggi, sabato 16 febbraio 2019, su Canale 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA