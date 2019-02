Marco Bocci marito di Laura Chiatti/ “Galeotta fu una cena a casa di amici comuni…”

E se Laura Chiatti sarà ospite a Verissimo questo pomeriggio, con molta probabilità il marito Marco Bocci, sarà presente dietro le quinte o guarderà la moglie da casa. Nel frattempo, proprio l’attore ha recentemente ricevuto la dedica di San Valentino della sua dolce metà. Un pensiero “allargato” che ha racchiuso anche gli altri due uomini di casa Bocci: Enea di 3 anni e Pablo, di 2. L’attrice, proprio dal 14 febbraio è presente al cinema con Un’avventura al fianco di Michele Riondino. Postando uno scatto con padre e figli, proprio la Chiatti scrive: “Buon San Valentino ai miei tre maschietti. Grazie per avermi donato la grandezza e la beltà di questo strano, ma incredibile sentimento chiamato amore”. Marco Bocci e Laura Chiatti si sono pazzamente innamorati nel giro di un attimo. Lui era al centro del gossip proprio per una nascente storia d’amore con Emma Marrone, terminata dopo pochissimi mesi. I due però, sono rimasti in ottimi rapporti e la cantante salentina ha intrapreso un’amicizia anche con Laura, mettendo da parte qualsiasi tipo di rancore.

Marco Bocci e Laura Chiatti, amore a prima vista

A far scoccare la scintilla tra Marco Bocci e Laura Chiatti, ci ha pensato una cena a Roma a casa di amici comuni. Questo è ciò che vociferano le persone che conoscono entrambi. “Quando trovi “lui” senti tutte le voci del mondo che ti dicono “eccolo, è la tua parte mancante” e ti accorgi che lo reputi migliore di te”. Il 4 luglio del 2014, si sono sposati con un matrimonio veramente rock (e forse anche un po’ “tamarro”) con tanto di giubbotti in pelle ed occhiali da sole. Successivamente sono diventati genitori, due figli in 20 mesi, e hanno deciso di vivere a Perugia, la città a cui sono più legati: “Le radici sono importanti”, dicono. Lasciano i bimbi a turno, impegni di lavoro permettendo. Il loro desiderio comune, rimane quello di mettere in piedi una famiglia molto grande: “Desidero cinque figli – ha confidato Bocci – ma allentando un po’ i tempi. Così vicini è una mazzata”. I due attori hanno bruciato le tappe, ma piacciono al loro pubblico anche per questo.

